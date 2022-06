Zverev sofre lesão grave no Roland Garros e Nadal apura-se para final

Alexander Zverev teve de deixar o campo numa cadeira de rodas depois de sofrer uma terrível lesão no tornozelo direito durante a meia-final do Roland Garros com Rafael Nadal.

O jogador alemão tinha perdido o primeiro set por 7-6 (10/8) e empatava 6-6 no segundo, após de três horas de jogo, quando torceu o tornozelo.

Zverev ainda foi assistido pelos médicos em campo, mas acabou por abandonar, numa altura em que se iniciava o tie break no segundo set.

Damn man.... such a good match be sad if this ends it....#RolandGarros #Zverev #Nadal pic.twitter.com/72QzNplqp4 - Unholy Stables (@UnholyStable) June 3, 2022

#RolandGarros pic.twitter.com/92f8AhegIQ - Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2022

Nadal, recordista de títulos do Grand Slam, com 21, e atual número cinco mundial, vai agora tentar conquistar o 14.º título no major francês, ficando à espera do vencedor do embate entre o norueguês Casper Ruud, oitavo jogador do mundo, e o croata Marin Cilic, 23.º.