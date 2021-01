'You'll Never Walk Alone' . Cantor que celebrizou hino do Liverpool morre aos 78 anos

"Um 'scouser' [natural de Liverpool] e adepto do clube toda a vida, Marsden foi o principal cantor da banda de Merseybeat [género musical local] Gerry and the Pacemakers, cuja versão de You'll Never Walk Alone foi adotada pelo 'Kop' [estádio] em 1963", lê-se num comunicado colocado na página oficial do Liverpool.

It is with such great sadness that we hear of Gerry Marsden"s passing.



Gerry"s words will live on forever with us. You"ll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/5W4yspmLRV - Liverpool FC (@LFC) January 3, 2021

"A sua terceira canção que chegou ao topo, uma reedição do clássico de Rodgers e Hammerstein, tornou-se famosa em todo mundo como hino do Liverpool e é tocada momentos antes do apito inicial de todos os jogos do Liverpool em Anfield", o nome do estádio, acrescenta-se no comunicado.

"Cantada em tempos de celebração ou de comiseração, a interpretação de Gerry de You'll Never Walk Alone ficará para sempre ligada ao clube que amava", lamenta o Liverpool.