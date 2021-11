Xavi é o novo treinador do Barcelona

Xavi Hernandez, o maestro do tiki-taka do Barcelona é o novo treinador do clube catalão. O ex-jogador treinava atualmente o Al Saad do Qatar, onde joga o português Pedro Correia, a sua experiência profissional. Foi promovido depois da saída de Jesualdo Ferreira da equipa em 2019-20 e chega agora ao seu Barcelona. Tinha-se oferecido várias vezes ao clube catalão e deve assinar até 2024.

O antigo médio vai substituir Ronald Koeman no comando técnico blaugrana. Segundo o clube qatari, depois de vários dias de negociações, o Barcelona pagou a cláusula de rescisão para garantir Xavi, mas não revelou o valor. Já a Imprensa catalão escreve que foram cinco milhões de euros.

Como jogador, Xavi fez-se ídolo ao longo de 767 jogos e ganhou tudo o que havia para ganhar no clube onde nasceu e cresceu ao longo de 17 temporadas: oito campeonatos, três Taças do Rei, quatro Liga dos Campeões, duas Supertaças europeias e dois Mundiais de clubes.

Fez parte da equipa catalão que dominou o mundo do futebol sob a batuta dele próprio ao lado de Lionel Messi e sob o comando de Guardiola. Em 2015-16 deixou o emblema catalão para ir para o Qatar jogar no Al Sadd então treinado pelo português Jesualdo Ferreira. Foi atraído pelos milhões e pela possibilidade de dar início a uma carreira de treinador longe da pressão dos holofotes.



Assumiu a equipa em 2019-20 e incutiu-lhe a sua mentalidade de jogo para vencer um campeonato, uma Taça da Liga, uma Supertaça, duas Taças e duas Emir Cup. "Tive que mudar a filosofia da equipa. Tiveram que entender que a bola não é uma bomba, é um tesouro. Incuti-lhes que não devem sofrer com a bola, mas sim desfrutar dela", confessou numa entrevista, onde também se autodenominou "obcecado pela posse de bola".

Agora chega ao comando de um dos maiores clubes do Mundo, o Barcelona que é também o seu clube do coração. Ainda jogou com Ter Stegen, Piqué, Sergi Roberto, Jordi Alba e Busquets, que agora treinará. E será já com Xavi ao leme que os catalães receberão o Benfica na quinta jornada da Liga dos Campeões , no dia 23, em Camp Nou.