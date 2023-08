Whelan vence. Stüssi segura camisola amarela

A Volta a Portugal termina este domingo, com um contrarrelógio em Viana do Castelo, que pode ditar mudanças na classificação geral.

São praticamente 18 os quilómetros que separam Colin Stüssi (Voralberg) da glória na 84.ª edição da Volta a Portugal. Com 45 segundos de avanço para o segundo classificado (Henrique Casimiro, da Efapel), o ciclista suíço entra na etapa deste domingo como dono da camisola amarela.

Mas a vitória final não está, ainda, decidida. Com o russo Artem Nych (Glassdrive-Q8-Anicolor) a um minuto exato, a liderança da prova ainda pode mudar. Nesta altura, qualquer um dos primeiros seis pode vencer. O décimo - e último - troço desta edição da Volta a Portugal é um contrarrelógio em Viana do Castelo, com a chegada no alto do Santuário de Santa Luzia, num final que deve marcar diferenças entre o pelotão da Volta. Artem Nych e Txomin Juaristi (da Euskaltel-Euskadi, é sexto, a 1:30 minutos da liderança), dois contrarrelogistas, perfilavam-se como as maiores ameaças à liderança de Stüssi, mas o ciclista suíço ganhou tempo a ambos.

No final da etapa, Colin Stüssi agradeceu à equipa e confessou-se "muito feliz", mas mantinha-se reticente sobre o "crono" de domingo. "Foi um novo esforço da equipa. Não seria alguém se não fossem eles a ajudar-me. Os 45 segundos de vantagem sobre o segundo não vão chegar para vencer. Nunca se sabe se algo pode acontecer, como um dia mau ou um problema com a bicicleta. Há tantas variáveis", declarou. Além disso, o helvético assumiu que qualquer que seja o desfecho já será positivo: "Quando vim, ganhar uma etapa ou acabar no top 10 eram opções que compraria de imediato e de antemão."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mas o maior beneficiado, este sábado, foi Henrique Casimiro, que subiu de quinto para segundo na geral. Apesar da desvantagem de 45 segundos, o ciclista de Odemira não deita a toalha ao chão: "45 segundos parece tão pouco mas é tanto. Consegui chegar ao segundo lugar graças a um trabalho fenomenal da equipa. A frescura física vai contar muito no "crono" em Viana do Castelo. É fechar os olhos e dar o máximo. Trepar de quinto para segundo dá-me mais alento", declarou.

Na etapa deste sábado, o vencedor do dia foi o australiano James Whelan (Glassdrive-Q8-Anicolor), que chegou isolado ao alto da Senhora da Graça, em Mondim de Basto. Com um tempo total de 4:32.46 horas, o corredor da Glassdrive concluiu a tirada de 174,5 quilómetros (que se iniciou em Paredes) com menos 34 segundos do que o espanhol Delio Fernández (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense) e 36 para o português Hélder Gonçalves (Kelly-Simoldes-UDO).

Com a discussão da vitória lá no alto entregue aos ciclistas que ficaram num primeiro grupo quando o pelotão se partiu, ainda no primeiro terço da etapa, foi a luta pela geral a "prender" os adeptos nos oito quilómetros da subida, com a grande novidade a ser a quebra dos Euskaltel-Euskadi Luis Ángel Maté e Txomin Juaristi e do russo Artem Nych, que só salvou o pódio com novo sacrifício de Frederico Figueiredo em nome da Glassdrive-Q8-Anicolor, que chegou à Volta a Portugal como favorita única, e que se arrisca-se mesmo a acabar a 84.ª edição sem nenhum ciclista no pódio, já que Nych tem apenas seis segundos de vantagem sobre António Carvalho, um ciclista habituado a galgar posições no contrarrelógio final.

Com Lusa