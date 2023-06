Wembanyama, o alien gigante que promete ser a sensação da NBA

O gigante Victor Wembanyama, poste francês de 19 anos, foi eleito na madrugada de ontem o numero 1 do draft da NBA. Já era previsível, mas faltava a confirmação oficial, que chegou quando o seu nome foi anunciado no Barclays Center de Brooklyn pelo comissário Adam Silver. "Era o meu sonho desde menino. Tenho que chorar. Esta é provavelmente a melhor noite da minha vida", disse, emocionado, rodeado pela família.

O destino, já se sabe, serão os San Antonio Spurs, franquia liderada por Gregg Popovich, que no sorteio realizado no mês passado tinha garantido a primeira escolha do draft, algo que só tinha acontecido duas vezes: David Robinson (1987) e Tim Duncan (1997).

Assism que se soube que Wembanyama tinha sido a primeira escolha, o presidente francês Emmanuel Macron recorreu ao Twitter para felicitar o jogador: "O primeiro francês a ser a primeira escolha no draft da NBA. Já nos estás a fazer sonhar. Sem dúvidas: vais mudar o jogo."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O rapaz nascido nos subúrbios de Paris, que é apontado como o jogador com maior futuro da NBA, vai poder finalmente cumprir o sonho de defrontar Kevin Durant, jogador dos Phoenix Suns, desejo que expressou horas antes de ser conhecido o resultado do draft. Os outros ídolos do francês são LeBron James, Kobe Bryant e Michael Jordan. Outra grande inspiração é o compatriota e ex-jogador da NBA Tony Parker.

Wemby, como também é conhecido, nasceu em Le Chesnay, nos subúrbios de Paris, e é descende de uma família de atletas: o pai, Felix Wembanyama, foi praticante de salto em comprimento, e a mãe, Elodie, jogadora e treinadora de basquetebol. Incialmente, Victor inclinou-se para o futebol, na posição de guarda-redes, mas rapidamente percebeu que o seu futuro passava pelos cestos.

Descoberto por um olheiro no Nanterre aos 11 anos, com apenas 15 estreou-se na equipa principal do emblema francês, na Euroliga de 2019. Um ano depois foi considerado o melhor jogador jovem da liga do seu país e a partir de 2022 passou a representar o Metropolitans 92, de Paris, onde foi eleito MVP, integrou a equipa do ano e recebeu vários troféus.

O físico de Victor impressiona. Mede 2,21 metros descalço (2,24 com sapatilhas), pesa mais de 100 quilos e calça o 55. Está entre os jogadores mais altos de sempre da história da NBA, ao lado de nomes como Mark Eaton, Shawn Bradley, Rik Smits, Manute Bol, Yao Ming e Ralph Sampson.

Apesar de nunca ter jogado na NBA, o seu nome já circulava há muito nas franquias da melhor liga de basquetebol do mundo. LeBron James chegou a chamar-lhe alien e recebeu também enormes elogios de Giannis Antetokounmpo e Kevin Durant. Nada que lhe traga mais pressão: "O grande segredo é nunca perder os objetivos de vista. Eu tenho expectativas muito altas. E eu estou tão determinado a cumpri-las que as expectativas dos outros não me incomodam." "Desde que soube como funcionava o draft, quis sempre ser o primeiro. Creio que comecei a dar-me conta que podia ser jogador profissional aos 12 anos", acrescentou.

Um jogador moderno

A eleição de Wembanyama era, de acordo com os especialistas, a mais aguardada desde LeBron James em 2003. E todos, sem exceção, lhe apontam um futuro muito promissor, pois trata-se de um jogador que encaixa na perfeição no basquetebol moderno da NBA, em que os pivôs já não se limitam aos duelos debaixo dos cestos, mas também mostram outro tipo de características, como lançamentos de média e longa distância, e classe a defender e na mobilidade. E o francês tem todas estas virtudes, apesar de ser algo pouco habitual num jogador com a sua estatura.

Agora, o gigante Victor vai trabalhar sob as ordens do histórico treinador Gregg Popovich, que apesar de satisfeito, quer o jogador com os pés bem assentes na terra, colocando algum travão na euforia. "Vamos tentar não queimar etapas. O que mais nos interessa é criar um ambiente em que ele se sinta em casa, confortável, onde possa ser o Victor. Não podemos obrigar os jogadores a serem o que achamos que eles deveriam ser. Ele não é o LeBron (James) nem o Tim (Duncan), nem o Kobe (Bryant). Ele é o Victor, e é isso que queremos que ele seja. Portanto, faremos o que fizemos no passado com todos os jogadores. Estaremos lá para aconselhar, sugerir, responder perguntas, para estar disponíveis", disse.

© David Dow / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

nuno.fernandes@dn.pt