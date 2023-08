Volta a Portugal arranca amanhã. Quem destrona Mauricio Moreira?

A 84.ª edição da Volta a Portugal em Bicicleta, que arranca amanhã em Viseu, terá como principal novidade o final em contrarrelógio com a meta instalada no Monte de Santa Luzia, em Viana do Castelo, a 20 de agosto. Será num cenário idílico, com vista para o mar, onde será conhecido o vencedor de 2023, que terá o uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor) a defender a glória conquistada em 2022.

Os 4km da subida - habitualmente classificada como contagem de montanha de terceira categoria, mas agora despromovida a subida não-categorizada -, serão maioritariamente feitos em empedrado e encerram a Volta "com chave de ouro", como definiu Joaquim Gomes, o diretor da corrida. Assim são aumentadas as possibilidades de os trepadores brilharem, algo que deverá ser mais notório na segunda metade da prova, pois o traçado desta edição parece dividido ao meio: os cinco dias iniciais (prólogo e quatro primeiras etapas) são para ciclistas rápidos, com o alto da Torre a chegar apenas à quinta tirada, a partir da qual a montanha passará a ser rainha.

A organização inovou para ficar quase tudo igual, exceto o sempre reclamado regresso ao Algarve, que não figurava no traçado desde 2018, ou o contrarrelógio da última etapa, que deve terminar cerca das 20.00 horas. Embora os ciclistas tenham apenas mais 40,8 quilómetros do que em 2022, num total de 1600,5km, as distâncias entre partidas e chegadas, nomeadamente nas 3.ª e 4.ª etapas, serão fatores extra de desgaste para um pelotão que terá ainda de suportar o intenso calor que é esperado.

De resto, repetem-se os locais decisivos: a Torre, que antecede a sempre dura chegada à Guarda, seguindo-se o Larouco, ponto mais alto de Montalegre (7.ª) e a Senhora da Graça (9.ª), com Joaquim Gomes a abdicar do Observatório de Vila Nova, em Miranda do Corvo, que em 2022 foi palco de uma das mais espetaculares chegadas de etapa em anos recentes.

Cerca de 120 ciclistas de 18 equipas (nove portuguesas e nove estrangeiras) vão dar amanhã as primeiras pedaladas num prólogo de 3,6km em Viseu, que definirá quem partirá com a camisola amarela na 1.ª etapa, que vai ligar o Velódromo Nacional, em Sangalhos (Anadia), a Ourém, na distância de 188,5km.

Seguem-se três tiradas reservadas a sprinters. Só ao sexto dia é que o uruguaio Mauricio Moreira e os candidatos a destroná-lo enfrentarão o primeiro grande teste, entre Mação (estreante na Volta) e o alto da Torre. Antes do descanso, no dia 16, há ainda tempo para a complicada chegada à Guarda.

Regresso à estrada

Cumprida a folga, o pelotão regressa à estrada para a penúltima das etapas de montanha, com a 7.ª tirada a unir Torre de Moncorvo ao alto do Larouco, em Montalegre. O regresso a Fafe está reservado para a 8.ª etapa, que termina com na emblemática Senhora da Graça, que antecede o crono do último dia, que no ano passado valeu o triunfo a Moreira, que destronou o seu colega Frederico Figueiredo no derradeiro suspiro da Volta.

Entre os favoritos, Mauricio Moreira, de 28 anos, vai defender o título e terá como principal rival, tal como há um ano, o companheiro de equipa Frederico Figueiredo. A principal ameaça à dupla da Glassdrive é o português António Carvalho (ABTF-Feirense), que em 2022 foi 3.º, depois de ter sido rei da montanha em 2014 e vencedor de três etapas, incluindo duas na Senhora da Graça. Carvalho foi promovido a líder da equipa depois de Amaro Antunes (suspenso por doping) se ter retirado do ciclismo.

Mas há ainda que ter em atenção os portugueses Joaquim Silva (Efapel) e Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista), o espanhol Delio Fernández (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense) e o russo Artem Nych (Glassdrive-Q8-Anicolor), que apresentam credenciais para brilharem.

Refira-se que o vencedor de cada etapa da 84.ª Volta a Portugal terá direito a um prémio de 2880€ - à exceção do prólogo, que dá direito a apenas 1402€ -, enquanto o vencedor da prova rainha vai levar para casa 15 101€, curiosamente menos 944 € que nos anos anteriores.