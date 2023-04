Vizinho incómodo obriga FC Porto a sofrer para ganhar

Tudo igual na frente, a quatro jornadas do fim da Liga. Com um golo de penálti a desbloquear uma exibição bastante desinspirada, o FC Porto conseguiu superar o Boavista no dérbi da Invicta e continuar a quatro pontos do líder Benfica e com dois de vantagem sobre o Sp. Braga. Diogo Costa acabou por segurar o triunfo com uma grande defesa nos instantes finais, quando a equipa já jogava com dez devido à expulsão de Iván Marcano.

Ainda sem contar com João Mário, Sérgio Conceição, depois de ter feito algumas poupanças na Taça em Famalicão, optou por Manafá no lado direito da defesa, com Eustáquio a acompanhar Uribe no meio-campo e Pepê na ala esquerda, relegando Galeno para o banco. Na frente, Taremi voltou a fazer dupla com Evanilson. Do outro lado, com a manutenção garantida e num tranquilo 12.º lugar à entrada para este jogo, Petit apostou no mesmo onze que bateu o Rio Ave na última jornada.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Num Dragão em ambiente festivo rapidamente se percebeu que o FC Porto, pressionado pelos triunfos dos rivais diretos, não iria ter facilidades. Em poucos minutos, Otávio discutiu com Salvador Agra e Seba Pérez, espelhando um pouco o nervosismo inicial com que a equipa entrou em campo perante um adversário bem fechado no seu meio-campo. Ainda assim, aos 14", o médio luso-brasileiro esteve perto de inaugurar o marcador, depois de Bracalli ter afastado como pôde um cruzamento perigoso de Pepê.

O Boavista respondeu também de cabeça, mas o desvio de Makouta, na sequência de um livre, não assustou Diogo Costa. Logo a seguir foi Cannon a impedir o golo portista na sequência do primeiro canto, antecipando-se a Marcano. A partir daí, o embate entre vizinhos da Invicta tomou ares de uma espécie de reunião de condomínio: algumas quezílias, muita discussão mas nada de alguém tomar uma decisão para resolver o problema do 0-0.

Pepê ainda tentou apresentar propostas mas foram esbarrando na maioria boavisteira na sua área, e a melhor ocasião até ao intervalo acabou por pertencer aos visitantes, mais por distração de Diogo Costa que por mérito da ideia apresentada a votação: um cruzamento largo de Agra, uma bola que sobrou para a entrada da área e um remate enrolado de Pérez que o guardião portista deixou fugir das mãos. Caprichosamente, aquela acabaria por sair rente ao poste do outro lado (34").

Mangas curtas e longas

Descontente com o que via, Conceição não fez a coisa por menos e fez três alterações para a segunda metade, lançando Galeno, Toni Martínez e André Franco nos lugares de Manafá, Evanilson e Eustáquio - obrigando Pepê a voltar à lateral direita, o que não o impediu de ser o melhor em campo. Ainda assim, o FC Porto não entrou melhor, antes pelo contrário. A equipa sentia a tensão de não poder falhar e o Boavista, tranquilo, foi aproveitando para subir mais vezes no terreno.

Até que, aos 58", e quando nada o fazia prever, Ricardo arregaçou as mangas e foi demasiado franco na abordagem a uma bola que André perseguia, derrubando-o na grande área. Penálti sem discussão, que Taremi transformou de forma impecável, assinando o seu 16.º golo na Liga para alívio de praticamente todo o estádio (59").

Porém, a tarde não era de descanso. Não demorou muito até Marcano falhar uma recepção e deixar Ricardo isolado. Sem hesitar puxou-o pelas mangas e viu, sem esboçar protesto, o vermelho direto. Do livre nada resultou e o técnico do FC Porto sacrificou Toni Martínez para colocar Fábio Cardoso ao lado de Pepe.

Até final, o jogo foi todo das panteras, que mostraram as garras em várias ocasiões. Bozenik (81"), Yussufa (82") e de novo Bozenik (87", para grande defesa de Diogo Costa) estiveram perto de conseguir o empate que até justificavam mas, no fim, o FC Porto acabou a segurar uma vitória bem sofrida, mesmo perdendo Uribe para a deslocação a Arouca na próxima ronda.

dnot@dn.pt