Vitória sem discussão com Sp. Braga coloca Benfica muito perto do título

O Benfica venceu o Sp. Braga por 1-0 e o título de campeão das águias está agora a uma distância de duas vitórias nas três últimas jornadas, isto caso o FC Porto ganhe os quatro desafios que lhe restam. E no caso de os dragões perderem amanhã em Arouca, continuarão a 7 pontos dos encarnados, bastando à equipa de Roger Schmidt somar apenas uma vitória (ou três empates).

No onze do Benfica, Aursnes manteve o lugar de defesa direito, pois Bah ainda não estava completamente recuperado, enquanto Chiquinho fez dupla no meio-campo com João Neves, tendo Florentino ficado no banco. Nos visitantes, o grande ausente foi o lesionado Al Musrati.

O Benfica começou muito pressionante, a fazer boa circulação de bola, perante um Sp. Braga muito expectante e que perdia quase todos os duelos. Entre os 16 minutos e os 18 minutos valeu aos visitantes dois impressionantes cortes de Borja, que tiraram o pão na boca, respetivamente, a João Mário e a Rafa. E, logo a seguir, Matheus fez grande defesa a remate de David Neres.

Na primeira meia hora, o Sp. Braga esteve completamente atarantado, a fazer lembrar a entrada no jogo de dezembro em Alvalade, para a Taça da Liga: uma equipa super marcia e que nada produzia em termos ofensivos. A única (grande) diferença é que o Sporting foi eficaz e chegou ao 3-0 nos primeiros 20 minutos, enquanto os encarnados não conseguiram marcar. Será um bloqueio psicológico dos guerreiros do Minho nos estádios dos três grandes? Esta temporada perdeu duas vezes por 0-5 em Alvalade e foi derrotado por 1-4 no Dragão e ontem, apesar de derrotado pela margem mínima, voltou a deixar pálida imagem, em especial no primeiro tempo.

No último quarto de hora do primeiro tempo o Sp. Braga conseguiu respirar um pouco melhor e o Benfica não criou perigo. Quase a terminar o primeiro tempo, Bruma teve uma grande arrancada pela esquerda e na sequência do cruzamento, Grimaldo teve uma entrada suspeita sobre Ricardo Horta, mas Luís Godinho achou que não era motivo para grande penalidade. De resto, as poucas repetições disponibilizadas pela BTV foram pouco esclarecedoras.

O Sp. Braga regressou para a segunda parte com Sequeira no lugar do lesionado Borja. Quanto ao Benfica, não reentrou tão pressionante, enquanto os visitantes continuavam inoperantes em termos ofensivos, especialmente o seu melhor jogador, Ricardo Horta, ontem um pouco amorfo, porventura intimidado com os assobios com que foi brindado pelos adeptos do clube para o qual esteve tão perto de se transferir no último verão.

Com défice de criatividade, os encarnados recorriam ao passe longo com algum exagero, até que aos 61 minutos, na melhor oportunidade de golo até então, Gonçalo Ramos atirou a raspar o poste, na sequência de um passe de Grimaldo que foi meio golo. Foi a típica jogada que tantas vezes resultou em golo esta temporada, com os mesmos protagonistas, mas o jovem atacante continua a sua travessia no deserto e atingiu o sétimo jogo consecutivo sem faturar.

Aos 66, Pizzi rendeu Iuri Medeiros e foi bastante aplaudido pelos adeptos da casa. Curiosamente, foi poucos segundo depois que o Benfica chegou ao golo, com David Neres a lançar Rafa, que se isolou diante de Matheus e não perdoou, voltando a marcar na I Liga 14 jogos depois: o último golo tinha sido a 29 de outubro, na receção ao Desp. Chaves. Refira-se que Rafa dá-se bem com o seu ex-clube, tendo feito o seu quinto golo ao Sp. Braga.

Até ao final, Rafa podia ter bisado e o Sp. Braga teve por fim duas aproximações com perigo ao último reduto das águias, num cruzamento venenoso de Sequeira e num cabeceamento de Banza. Dois lances que não colocam em causa a justiça da vitória do Benfica, destacando-se algumas exibições de alto nível, nomeadamente as de David Neres (o grande desequilibrador), João Neves (soberbo a gerir o jogo a meio-campo) e António Silva (o grande esteio da defesa).

