O português Vítor Pereira é o novo treinador do Corinthians, anunciou esta quarta-feira o presidente do clube do campeonato brasileiro de futebol, na rede social Twitter.

"Esta decisão demorou mais do que a gente esperava, mas o resultado é exatamente o que a gente queria. Agora, a gente dá as boas vindas a quem foi campeão por onde passou e chega ao Brasil pronto para trabalhar num clube único. [...] Bem-vindo Vítor Pereira, o novo técnico do 'timão", revelou Duílio Monteiro Alves, num vídeo publicado no Twitter.

Sem clube desde que deixou os turcos do Fenerbahçe, no início de fevereiro, Vítor Pereira, de 53 anos, assume agora o 'timão', tornando-se o terceiro treinador português em clubes do Brasileirão, juntando-se a Abel Ferreira (Palmeiras); Paulo Sousa (Flamengo); e podendo ainda juntar-se a Luís Castro, que se encontra neste momento em negociações com o Botafogo.

Campeão pelo FC Porto em 2011/12 e 2012/13, Vítor Pereira vai treinar no sexto país da carreira, depois de passagens pelos sauditas do Al-Ahli Jeddah, pelos turcos do Fenerbahçe, pelos gregos do Olympiacos, pelos chineses do Shanghai SIPG e pelos alemães do Munique 1860.

No clube paulista, Vítor Pereira vai substituir Sylvinho, que deixou o Corinthians no início de fevereiro.