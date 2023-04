Vítor Pereira despedido no Flamengo. Quatro títulos perdidos em três meses

Vítor Pereira chegou ao fim da linha como treinador do Flamengo, depois ter perdido a final do Campeonato Carioca, no domingo, ao ser goleado pelo eterno rival Fluminense, 4-1, depois de ter vencido a primeira mão por 2-0.

O despedimento foi anunciado esta terça-feira e comunicado através das redes sociais do clube.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Vitor Pereira e sua comissão técnica não comandam mais o elenco profissional. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira. #CRF - Flamengo (@Flamengo) April 11, 2023

Em três meses, o técnico português orientou 18 partidas à frente do popular clube do Rio de Janeiro, tendo perdido todos os títulos que disputou neste início da época.

Primeiro foi a Supercopa brasileira diante do Palmeiras, de Abel Ferreira, seguiu-se o Mundial de Clubes, onde nem chegou à final, tendo perdido nas meias-finais com os sauditas do Al Hilal. No início de março, deixou fugir a Recopa sul-americana (a supertaça da América do Sul) no desempate por penáltis com os equatorianos do Independiente del Valle. Já depois de perder na jornada inaugural da Taça Libertadores e a uma semana do início do Campeonato Brasileiro, mais uma desilusão com a humilhante derrota com o Fluminense e o adeus à conquista do título estadual do Rio de Janeiro.

Vítor Pereira, de 54 anos, tornou-se no primeiro treinador da história do Flamengo a perder as primeiras três finais que disputou. Deixou o relvado do estádio Maracanã debaixo de vaias e de insultos dos adeptos do Flamengo e, na sala de imprensa, deixou perceber que o seu futuro estaria nas mãos dos dirigentes. "O clube é que toma decisões", disse, antes de se mostrar convencido de que ainda tinha condições para continuar: "Vim para o Flamengo para trabalhar, para melhorar a equipa e estou mais do que convencido de que isso é possível."

Durante o dia de segunda-feira a saída tornou-se praticamente inevitável, tendo o anúncio oficial ficado dependente de questões relacionadas com montantes que envolvem a rescisão de contrato, uma vez que o técnico tem direito a receber 2,7 milhões de euros, verba correspondente ao que falta cumprir do contrato que era válido até ao final desta época, que no Brasil termina em dezembro. Com o acordo alcançado, foi feita a oficialização.

Jorge Jesus é o desejado

Com o Flamengo a iniciar no domingo o Campeonato Brasileiro com a receção ao Coritiba, treinado pelo português António Oliveira, há alguma urgência na direção do clube carioca em contratar um novo treinador. E o nome de Jorge Jesus volta a surgir como o preferido, de acordo com a estação de televisão brasileira SporTV.

A esperança por voltar a contar com Jesus tem a ver com o facto de o treinador de 68 anos terminar contrato com o Fenerbahçe em junho, mas ainda de acordo com a mesma notícia os dirigentes do Flamengo têm a consciência de que é complicado que Jesus consiga libertar-se das obrigações contratuais a tempo de orientar a equipa o mais rapidamente possível.

Certo é que Jorge Jesus é o treinador desejado pelos adeptos, que nunca esqueceram as conquistas de 2019 e início de 2020, período durante o qual conquistou o Campeonato Brasileiro, a Supercopa do Brasil, a Taça Libertadores e a Recopa Sul-americana.