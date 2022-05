Vítor Catão suspenso por três anos e meio

O presidente do São Pedro da Cova, Vitor Silva, foi punido pelo Conselho de Disciplina da Associação de Futebol do Porto com uma suspensão de três anos e meio, após incidentes no jogo com o São Lourenço do Douro.

O jogo entre o São Lourenço do Douro e o São Pedro da Cova, da Taça da AF do Porto, disputado em março, não chegou ao fim, com o árbitro a ser agredido.

Vitor Silva, conhecido como Vitor Catão, que estava suspenso preventivamente, foi punido com dois anos de suspensão com base no artigo 95.1 (ofensas corporais), com um ano de suspensão pelo artigo 96.1 (incitamento à indisciplina), seis meses de suspensão pelo artigo 98.1 (ameaças, injúrias e ofensas à reputação) e 10 dias de suspensão pelo artigo 101.1 (atos contra a equipa de arbitragem), num total de três anos e meio, mais 10 dias, de suspensão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo o mapa de castigos divulgado, o presidente do clube vai ter ainda de pagar uma multa de 550 euros, com o São Pedro da Cova a ser punido com uma derrota por 3-0, três jogos de interdição do campo e multa de 150 euros após os incidentes registados.