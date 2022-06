PSG paga cláusula de 40 milhões e Vitinha diz adeus ao FC Porto

Vitinha no Futebol Clube do Porto

Depois de Fábio Vieira, também Vitinha está de saída do FC Porto com destino ao campeão francês Paris Saint-Germain, onde será colega dos portugueses Nuno Mendes e Danilo, e de estrelas como Messi e Mbappé. De acordo com informações recolhidas, o clube parisiense vai pagar a cláusula de rescisão do médio no valor de 40 milhões de euros e o negócio será oficializado nos próximos dias.

A transferência, num processo conduzido pela Gestifute, empresa de Jorge Mendes, ficou concluída nesta sexta-feira. De acordo com a imprensa francesa, o negócio foi fechado após uma reunião entre Nasser Al-Khelaïfi, dono do PSG, e Antero Henrique, antigo diretor desportivo do emblema francês que também trabalhou no FC Porto, depois do aval de Luís Campos, novo conselheiro do presidente do PSG.

No espaço de pouco mais de 24 horas, o FC Porto perdeu dois dos grandes protagonistas da conquista do título e da Taça de Portugal na época passada. Se em relação a Fábio Vieira, que será reforço do Arsenal, o FC Porto deu o OK à transferência, aceitando vender o jogador abaixo da cláusula de rescisão de 50 milhões (o negócio foi feito por 35 milhões, mais cinco por objetivos), no caso de Vitinha a SAD portista nada poderia fazer, já que foi batida a cláusula de rescisão.

Esta semana, durante a cerimónia oficial do novo patrocinador das camisolas do FC Porto, Pinto da Costa tinha admitido que a SAD portista havia recebido uma proposta por Vitinha. Mas deixou um aviso aos interessados. "Houve uma oferta concreta, de um valor considerável, pelo Vitinha, que não aceitámos. Um euro abaixo da cláusula de rescisão e o Vitinha não sai. Claro que os adeptos podem estar descansados", disse na altura.

Vitinha será o 14.º jogador português a representar o PSG, clube onde no passado jogaram Pauleta, Humberto Coelho, Hugo Leal, Kenedy, Gonçalo Guedes, João Alves, entre outros.

O médio foi um dos jogadores mais em destaque na época passada, que terminou com o FC Porto a conquistar a dobradinha (juntou a Taça de Portugal ao campeonato). Realizou um total de 47 jogos em todas as competições oficiais, tendo marcado quatro golos e feito três assistências.

Produto das camadas de formação do FC Porto, Vitinha teve uma experiência anterior no estrangeiro. Em setembro de 2020 foi cedido ao Wolverhampton, ficando o clube inglês com opção de compra por 20 milhões de euros. A cláusula não foi exercida e no início da época passada o médio de 22 anos regressou ao FC Porto, onde rapidamente se impôs, tornando-se num dos jogadores mais importantes do xadrez de Sérgio Conceição.

Foi por isso com naturalidade que as sondagens começaram a chegar à SAD portista nas últimas semanas, até porque o jogador tinha uma cláusula de rescisão relativamente baixa. Além do PSG, também o Manchester United chegou a mostrar interesse, assim como outros clubes ingleses e espanhóis.

Vitinha, que se estreou pelo FC Porto a 14 de janeiro de 2020, na vitória por 2-1 sobre o Varzim, já mereceu a confiança do selecionador Fernando Santos, que o convocou pela primeira vez para os jogos do play-off do Mundial 2022. Estreou-se a 29 de março de 2020 diante da Macedónia do Norte, quando entrou já no tempo extra para o lugar de João Moutinho. Agora a aventura continua em Paris...

nuno.fernandes@dn.pt