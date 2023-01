Vítima da alegada violação de Daniel Alves recusa direito a indemnização

A jovem de 23 anos que acusou o futebolista Dani Alves de agressão sexual renunciou, perante o juiz que está a investigar o caso, o seu direito a uma indemnização por parte do jogador, avança o El País.

Ainda que, por lei, tenha direito (em caso de condenação) a ser compensada financeiramente pelas lesões e danos morais sofridos, a mulher recusou a indemnização, alegando que o seu objetivo é que se faça justiça e que o jogador seja preso pelo que aconteceu.

Dani Alves, de 39 anos, está em prisão preventiva desde sexta-feira, depois de se apresentar voluntariamente numa esquadra da polícia catalã para responder pela agressão sexual.

O crime terá acontecido na madrugada de 30 de dezembro, nas casas de banho da zona VIP da discoteca Sutton, em Barcelona e a denúncia foi apresentada a 2 de janeiro.

De acordo com o El País, o depoimento da jovem - que foi considerado "convincente" e "persistente" pela tutela - revela que terá entrado na discoteca pouco antes das 2.00 horas da manhã, juntamente com uma amiga e a sua prima. Já dentro da discoteca, foram convidadas a subir para a área VIP, onde um empregado de mesa pediu-lhes "insistentemente" que mudassem para a mesa de Dani Alves. O jogador terá depois encaminhado a jovem para a casa de banho, onde a agrediu sexualmente.

A vítima garante que explicou o que aconteceu ao porteiro do estabelecimento de diversão noturna, que a levou para outro local, onde pudesse falar com um gerente da Sutton. A jovem foi depois tratada numa clínica hospitalar, cujo relatório médico é uma das provas do caso.

Por outro lado, o depoimento de Daniel Alves, está a ser considerado contraditório, depois de já ter apresentado três versões diferentes do mesmo acontecimento. Além disso, a sua declaração em tribunal não coincide com as provas recolhidas durante a investigação.

A acusação de violência sexual levou a que o internacional brasileiro fosse despedido dos mexicanos Pumas, após ser detido.