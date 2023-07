Vingegaard vence Volta a França e vai tentar a dobradinha na Vuelta

Tal como esperado, o ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard, de 26 anos, venceu este domingo a 110.ª edição da Volta a França em bicicleta, ao cortar a meta, nos Campos Elísios, em Paris, ao lado dos companheiros de equipa da Jumbo-Visma, no final da 21.ª e última etapa que foi ganha pelo belga Jordi Meeus (BORA-hansgrohe).

Vingegaard, de 26 anos, defendeu com sucesso o título conquistado no ano passado e foi acompanhado no pódio final por dois ciclistas da UAE Emirates: o esloveno Tadej Pogacar, também bicampeão do Tour (2020 e 2021) que voltou a ser segundo atrás do dinamarquês, agora a 07.29 minutos, e o britânico Adam Yates, terceiro a 10.56 minutos.

E já anunciou que vai estar presente na Volta a Espanha (entre 26 de agosto e 7 de setembro) ao lado do colega de equipa Primoz Roglic, três vezes vencedor da Vuelta e campeão do último Giro. Uma bomba que surpreendeu a própria organização da prova, que não esperava a presença do dinamarquês. O dinamarquês de 26 anos vai assim tentar a dobradinha (Tour-Vuelta), algo que nenhum ciclista consegue desde o britânico Chris Froome em 2017.

A 21.ª e última etapa, uma ligação de 115,1 quilómetros entre Saint-Quentin-en-Yvelines e os Campos Elísios, em Paris, foi ganha por Jordi Meeus, que cortou a meta com o tempo de 02:56.13 horas, diante do compatriota Jasper Philipsen Bel (Alpecin-Deceuninck) e do neerlandês Dylan Groenewegen (Jayco AlUla), respetivamente segundo e terceiro.

"Estou muito orgulhoso e feliz, claro. Ganhar o Tour pela segunda vez consecutiva é alucinante, ainda por cima perante este mar de gente aqui hoje em Paris. Tenho que agradecer à minha equipa, à minha família e a toda a Dinamarca, por todo o apoio que me deram. Isto é para eles", disse feliz o tímido ciclista na zona mista após ser coroado vencedor.

O ciclista dinamarquês deixou ainda uma palavra a Tadej Pogacar, o seu grande rival. "Foi uma grande viagem e aconteceu tudo muito rápido. Foi uma corrida dura e um mano a mano incrível contra o Pogacar, que ambos desfrutámos. Espero voltar no ano que vem e, quem sabe, para tentar a terceira vitória."

De vendedor de peixe ao estrelato

Nascido em 10 de dezembro de 1996, em Hillerslev, uma pequena aldeia piscatória da Dinamarca de apenas 370 habitantes, inserida numa zona rural de gente humilde e trabalhadora na costa do Mar do Norte, o corredor da Jumbo-Visma praticou várias modalidades antes de optar pelo ciclismo: andebol, natação, badminton e até futebol.

Adepto do Liverpool, e fã de Alberto Contador e dos irmãos Schleck, o miúdo louro e franzino descobriu a paixão pelo ciclismo aos 10 anos, quando a Volta à Dinamarca passou à sua porta.

Embora tenha sobressaído imediatamente num teste organizado pelo clube local para um grupo de crianças, e semanas depois tenha conquistado o primeiro pódio numa corrida, Vingegaard teve dificuldades em afirmar-se porque o seu peso (tem 1,75 metros e 60 Kg) era incompatível com as ventosas planícies dinamarquesas.

A ColoQuick CULT, uma equipa continental, reparou no seu potencial e contratou-o como estagiário em 2016, oferecendo-lhe um contrato para a temporada seguinte. Mas a progressão de Vingegaard foi interrompida em maio de 2017, quando partiu o fémur numa queda grave na Volta aos Fiordes. Sem poder andar de bicicleta, decidiu começar a trabalhar numa fábrica de peixe de Hanstholm.

"Gostava daquele trabalho mesmo tendo de acordar às cinco da manhã. Era relaxante e não tinha de pensar muito. Apenas tinha de anotar as encomendas de linguado e bacalhau, tratar dos recibos e das licitações. Não precisava de trabalhar, mas ainda não sabia se iria tornar-me ciclista profissional", contou numa entrevista ao jornal Gazzetta dello Sport.

A Jumbo-Visma acreditou sempre no seu potencial e deu-lhe tempo para crescer, levando-o à Vuelta 2020 para auxiliar Primoz Roglic. Em 2021 viu a paciência retribuída com uma vitória numa etapa da Volta aos Emirados Árabes Unidos e o segundo lugar no Tour. O ano passado tornou-se no segundo dinamarquês a ganhar a Volta a França, depois de Bjarne Riis em 1996. E este ano voltou a repetir o feito, ele que reparte com Tadej Pogacar o estatuto de melhor ciclista da atualidade.

Considerado um dos ciclistas mais tímidos e reservados do pelotão, tem na mulher um dos seus maiores apoios. "O Jonas tem tendência para esconder as emoções, trabalhamos juntos para que ele se abra mais e para que não seja sempre eu a tomar as decisões", reconheceu Trina Hansen, a mulher responsável pela gestão de ansiedade do camisola amarela, uma missão que divide com a Jumbo-Visma.

