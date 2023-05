Villas-Boas dia 8 em debate promovido pelo Clube dos Pensadores

André Villas-Boas, antigo treinador do FC Porto, Zenit, Chelsea, Tottenham, Marselha, entre outros, vai estar presente no dia 8 de maio, segunda-feira, numa conferência/debate organizada pelo Clube dos Pensadores (CdP), pelas 21h30, no Hotel Holiday Inn Porto-Gaia.

Joaquim Jorge, fundador do CdP, tinha convidado Villas-Boas em 2014, e a sua participação ficou, então, acertada. Porém, o convite do Zenit inviabilizou na altura a sua vinda ao CdP naquela data.

O Clube dos Pensadores deixa, de vez em quando, o tema da política, fazendo uma incursão por outros temas. E o futebol é um tema que apaixona os portugueses.

Ao longo do tempo, o CdP já recebeu: Hermínio Loureiro, então presidente da Liga; Vítor Baía, ex-guarda-redes do FC Porto; Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol; Ricardo Costa, defesa do FC Porto; Drulovic, avançado do FC Porto e Benfica, e Reinaldo Teles, antigo administrador do FC Porto.

Desde então, muita gente tem perguntado por André Villas-Boas, e para voltarmos, de novo, ao seu contacto e a convidá-lo. Assim aconteceu, Joaquim Jorge voltou a convidar, e André Villas-Boas acedeu. A sua resposta foi pronta: "Joaquim Jorge, devo-lhe essa visita; aceito o seu convite".

André Villas-Boas já esteve na cadeira de sonho do FC Porto, como treinador, em 2010-2011, ganhando tudo que havia para ganhar - campeonato nacional, Taça de Portugal, Supertaça e Liga Europa -, numa época por muitos considerada como a melhor da década do FC Porto.

André Villas-Boas é uma personalidade eclética. Além de ser um profissional do mundo futebol, é amante de desportos motorizados, filantropo dedicado, e escritor nas horas livres. Está também, atualmente, a tirar uma pós-graduação em Gestão Executiva na Columbia Business School, nos Estados Unidos.

André Villas-Boas é um indefetível portista, sócio há mais de 40 anos do seu clube de coração. Trabalhou em todos os escalões de formação do clube e, como adepto, é também colecionista de memorabilia do FC Porto. A sua família está intimamente ligada à fundação do clube. Tudo histórias para descobrir e para explorar na nossa conversa.

Joaquim Jorge aprecia André Villas-Boas desde os tempos em que foi treinador do seu filho, nos primórdios da sua carreira, nas camadas jovens do FC Porto.

Deste modo, será um debate que promete ser muito interessante e com uma salutar troca de ideias.