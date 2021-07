Vieira renuncia ao mandato. Candidatos a ir a votos com Rui Costa não faltam

Vieira renunciou à presidência do clube e da SAD do Benfica

Luís Filipe Vieira apresentou ao final da tarde desta quinta-feira a renúncia à presidência do Benfica e à administração da SAD encarnada, em cartas enviadas à Assembleia Geral do clube, mas também da sociedade anónima. Depois de ter suspendido funções na passada sexta-feira, na sequência da prisão domiciliária (até apresentar uma caução de 3 milhões de euros) decretada pelo juiz Carlos Alexandre, no âmbito da Operação Cartão Vermelho, o agora ex-presidente avançou para o pedido de demissão oficial. É o fim da mais longa presidência dos encarnados: quase 18 anos. E tudo por via das suspeitas de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitães.

A demissão "com efeitos imediatos", pela carta a que o DN teve acesso, foi oficializada por volta das 19.00 horas e confirma a continuidade de Rui Costa como presidente e a promoção de Jaime Antunes, que passa de suplente e vice-presidente do clube, algo que deverá ser anunciado hoje após a reunião de direção. À hora de fecho desta edição a Benfica SAD ainda não tinha informado Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) da renúncia de Vieira, que curiosamente surgiu quase ao mesmo tempo que José António dos Santos, outro dos arguidos neste processo, renunciou à presidência da Caixa Agrícola da Lourinhã.

A decisão surge um dia depois do Conselho Fiscal da SAD do Benfica ter informado a CMVM que iria proceder à cessação de funções de Luís Filipe Vieira no prazo de 30 dias, após ter declarado a autossuspensão. Isto tendo em conta as medidas de coação que foram aplicadas ao agora ex-presidente, "em especial a proibição de contactar com os demais" administradores, o que "resulta na impossibilidade de exercer funções como membro do órgão de administração".

Rui Costa com concorrência

Reunidos na passada terça-feira, os órgãos sociais do clube decidiram avançar para eleições antecipadas até ao final do ano, mas ainda não avançaram com uma data, alegando que está um empréstimo obrigacionista a decorrer, além de estar em preparação a nova época desportiva, na qual é fundamental o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Nesse sentido, o mais provável é que o ato eleitoral decorra depois em outubro ou novembro.

Apesar de ser um símbolo do clube, Rui Costa, o presidente em funções é, para já, o que está melhor posicionado para ir às urnas. Tem o senão de ter estado ao lado de Vieira nos últimos 13 anos, mas ninguém acredita que abdicará de ir a votos em nome próprio e com uma lista sua, mesmo convidando alguns dos atuais dirigentes.

Ainda assim terá de ter em conta o homem que reuniu 34,71% de votos nas eleições de outubro: João Noronha Lopes. Fonte próxima do gestor disse ao DN que não há um timing definido para anunciar se o ex-candidato vai ou não a votos, até porque não se sabe quando será o ato eleitoral. Sobre a renuncia de Vieira nada a dizer "pelo menos esta semana". Com um percurso profissional foi iniciado na advocacia e com passagens pela multinacional McDonald"s, Noronha Lopes quererá aproveitar-se desse balanço eleitoral para voltar a servir o Benfica, depois de ter feito parte da direção do presidente Manuel Vilarinho.

Quem o acompanhou nas anteriores eleições foi Francisco Benitez, líder o movimento "Servir o Benfica", enquanto candidato à mesa da Assembleia Geral Agora, congratula-se com a decisão de eleições antecipadas, mas quer que sejam marcada até ao final do mês de julho, além de exigir a marcação da Assembleia Geral Extraordinária que foi pedida com uma base de mais de 11 mil votos.

Também o movimento "Benfica Bem Maior" tem ganho projeção pela voz de João Braz Frade. "Vamos apresentar candidatura própria. Não temos uma data para o fazer, mas a intenção é esperar para que seja marcado o ato eleitoral... a não ser que demorem muito fazê-lo", disse Braz Frade, ainda antes de saber da renúncia de Vieira, garantindo que "nomes não faltam": e um deles é Diogo Silveira, atual presidente da GALP.

Finalmente, Rui Gomes da Silva, vice-presidente de Vieira entre 2009 e 2016, irá novamente às urnas depois do resultado aquém das expectativas de outubro? O advogado reuniu apenas 1,64% num processo eleitoral que reelegeu Luís Filipe Vieira com 62,59%. Gomes da Silva tinha exigido eleições, mas ainda não avançou qualquer candidatura. Contudo, o processo eleitoral ainda estão muito no início, sendo certo que o desfile de nomes será natural.

