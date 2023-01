Victoria Lee, jovem promessa de MMA, morre aos 18 anos

Victoria Lee, uma das jovens estrelas em ascensão das artes marciais mistas (MMA), morreu aos 18 anos, segundo avançou a sua irmã nas redes sociais.

"Ela foi-se muito cedo e a nossa família ficou completamente devastada", disse a sua irmã Angela numa publicação no Instagram no sábado.

"Sentimos falta dela. Mais do que tudo neste mundo. A nossa família nunca mais será a mesma. A vida nunca será a mesma", acrescentou.

Victoria Lee nasceu e cresceu no Havai, onde começou a sua carreira no desporto. Venceu três lutas na sua curta e brilhante carreira, sendo a vitória mais recente contra Victoria Souza, em setembro de 2021. A atleta havaiana era conhecida como "The Prodigy", devido ao seu talento nas artes marciais.

A família não avançou detalhes sobre a causa da morte.