Vice-campeã europeia Catarina Costa e Rodrigo Lopes caem no primeiro combate

Catarina Costa, vice-campeã europeia de -48 kg, foi esta quinta-feira eliminada na sua estreia nos Mundiais de judo, em ​​​​​Tashkent, ao perder já no prolongamento do combate com a alemã Katharina Menz, por 'waza-ari'.

A judoca da Académica, que tinha grandes aspirações a um bom resultado na capital do Uzbequistão, onde Portugal compete com oito atletas, foi surpreendida por Menz, com quem já tinha lutado em quatro ocasiões, com duas vitórias para cada.

Catarina Costa, que este ano conquistou a prata nos Europeus, em Sófia, depois do quinto lugar nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ainda viu o painel de árbitros reverter um waza-ari, que lhe daria a vitória no início do prolongamento, mas pouco depois acabou por ser a alemã pontuar e a afastá-la.

Também o judoca português Rodrigo Lopes foi eliminado esta quinta-feira no primeiro combate da categoria -60 kg dos Mundiais, em Tashkent, ao perder com o sul-coreano Harim Lee por ippon, a seis segundos do final do combate na Humo Arena.

Rodrigo Lopes teve a missão de iniciar a participação lusa nos 35.ºs Mundiais, com o judoca do Benfica, 28.º do ranking mundial de -60 kg, a estar isento na primeira eliminatória e a entrar em ação apenas na segunda ronda.

Na estreia, Rodrigo Lopes acabou derrotado por um adversário com quem já tinha perdido este ano no Grand Slam de Ulan Bator, numa luta em que esteve sempre em desvantagem, primeiro ao sofrer um waza-ari e já nos segundos finais por ippon.