Verstappen sofre acidente aparatoso em Silverstone

Max Verstappen (Red Bull) sofreu este domingo um aparatoso acidente logo na primeira volta do circuito de Silverstone, que o obrigou a retirar-se da corrida. O piloto saiu ileso. Tudo aconteceu logo no início da corrida numa disputa com Lewis Hamilton (Mercedes), que deixou o carro do piloto britânico danificado, mas seguiu em prova.

Ainda no carro, no rádio, Hamilton foi o primeiro a falar. "Eu estava ali", disse. "Completamente do lado. É a minha linha. Ele veio para cima de mim. Eu teria dado-lhe espaço", prosseguiu.

A Red Bull, entretanto, foi conversar diretamente com Michael Masi, diretor de provas da FIA. "Olha aquela curva. Ele não estava nem perto de estar do lado. Foi um acidente enorme", disse o chefe Christian Horner.

"Foi um acidente enorme. A curva era 100% do Max. A culpa é totalmente do Lewis, que não deveria estar naquela posição. Poderíamos ter tido um acidente enorme. Graças a Deus ele saiu ileso. Espero que vocês lidem com isso apropriadamente", pressionou.

Hamilton entretanto teve uma sanção de 10 segundos na sequência do acidente.