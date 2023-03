Verstappen inicia Mundial com vitória numa corrida em que Alonso brilhou

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu ontem o Grande Prémio do Bahrein de Fórmula 1, prova de abertura do Campeonato do Mundo de 2023, que dominou do princípio até ao fim - partira da pole -, mas que foi também marcada pelo regresso do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) aos pódios.

O atual bicampeão do mundo cortou a meta à frente do seu companheiro de equipa, o mexicano Sérgio Pérez, com uma vantagem de 11,987 segundos, no que representou uma importante "dobradinha" para a equipa austríaca.

Já Fernando Alonso, que ao longo de todo o fim de semana demonstrou estar muito rápido no seu Aston Martin, foi a grande sensação da corrida ao terminar em terceiro, a 38,637 segundos de distância do primeiro mas à frente de Carlos Sainz (Ferrari) e do Mercedes do heptacampeão do mundo Lewis Hamilton, que não foi além da quinta posição.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Conseguir um pódio na primeira corrida do ano é incrível", comemorou depois Alonso, citado pela AFP.

Alonso, o piloto mais velho em prova (tem 41 anos), beneficiou da desistência do monegasco Charles Leclerc que teve uma falha no motor no seu Ferrari quando seguia em terceiro, a 16 voltas do final.

"Perdi a potência, o que é uma pena porque são nestes fins de semana que precisamos maximizar os pontos", lamentou Leclerc ao Canal+.

Mas a Aston Martin, que é equipada com motores Mercedes, está a surpreender esta temporada, tendo obtido já bons resultados nos testes de pré-temporada, bem como nos treinos livres do fim de semana. E neste Grande Prémio o canadiano Lance Stroll - que esteve a pilotar com parafusos no pulso direito, que partiu num acidente de bicicleta - terminou na sexta posição, logo atrás de Hamilton, mas à frente do outro Mercedes, de George Russell.

O finlandês Valtteri Bottas (Alfa Romeo), o francês Pierre Gasly (Alpine) - que partira da 20.ª e última posição da grelha - e o tailandês Alexander Albon (Williams) completaram o top 10, que vale pontos para o campeonato do mundo.

Max Verstappen começa assim da melhor forma o assalto à revalidação do título, ficando com 25 pontos. Perez fica com 18, Alonzo 15, Sainz 12, Hamilton 10, Stroll 8, Russell 6, Bottas 4, Gasly 2 e Albon 1 na tabela.