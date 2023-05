Verstappen conquista primeira pole da carreira no Mónaco

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou este sábado a primeira pole position da sua carreira no Grande Prémio do Mónaco na Fórmula 1, ao ser o mais rápido na sessão de qualificação para a corrida de domingo.

Verstappen fez o melhor tempo em 1.11,365 minutos, roubando o primeiro lugar da grelha ao espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) por 0,084 segundos, com o local Charles Leclerc (Ferrari) em terceiro, a 0,106 segundos do campeão mundial.

Esta foi a 23.ª 'pole' da carreira de Max Verstappen, terceira da temporada, depois de já ter ocupado a primeira posição da grelha no Bahrain e na Austrália.

O atual líder do campeonato começou por ver o seu companheiro de equipa, o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) embater nas barreiras de proteção do circuito monegasco, que no domingo acolhe a sexta corrida da temporada, logo na primeira fase da qualificação.

Pérez entrou demasiado depressa na direita de Sainte Devote, deixou escapar a traseira e embateu violentamente nas barreiras de proteção, provocando a interrupção da sessão.

O mexicano vai, assim, largar da última posição para um GP que venceu em 2022, numa prova que marcou, na altura, o esfriar de relações com Verstappen.

O neerlandês suspeitou que Pérez se despistou propositadamente durante os minutos finais da qualificação para o prejudicar.

Os minutos finais da sessão de hoje também mantiveram os espetadores sob suspense, com vários pilotos a passarem pela frente da tabela de tempos.

O francês Esteban Ocon (Alpine) chegou a liderar a sessão, mas Fernando Alonso ameaçou voltar a conquistar uma 'pole position' 11 anos depois. A 22.ª e última que conquistou até agora foi no GP da Alemanha de 2012, então com a Ferrari.

Mas Verstappen, na segunda tentativa da Q3, a derradeira das três fases da sessão de qualificação, baixou um décimo de segundo ao tempo que tinha feito na primeira tentativa, arredando o piloto espanhol do topo da classificação.

Charles Leclerc, que joga em casa, ainda melhorou o tempo de Ocon e sairá do terceiro lugar da grelha, à frente do francês, que foi o quarto mais rápido.

O espanhol Carlos Sainz (Ferrari) ficou com o quinto classificado e vai partir da terceira linha da grelha, ao lado do britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que foi sexto.

A Mercedes trouxe para a corrida do principado as principais alterações que vai apresentar esta época ao seu monolugar, sobretudo na aerodinâmica.

A equipa germânica abandonou o conceito que introduziu no ano passado, de ter um corpo mais estreito do que os rivais, assumindo agora grandes laterais, imagem de marca da Red Bull e já copiadas por outras equipas, como Aston Martin e Alpine.

O francês Pierre Gasly (Alpine) foi o sétimo, na frente do britânico George Russell (Mercedes), que foi oitavo.

O japonês Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) e o britânico Lando Norris (McLanren) fecharam o lote dos 10 primeiros.

O GP do Mónaco de Fórmula 1 é a sexta corrida da temporada mas a sétima do calendário depois do cancelamento do GP de Itália devido às chuvas intensas que se abateram sobre a região de Emilia Romana, na semana passada.

Max ​​​​​​​Verstappen é o líder do campeonato, com 119 pontos, mais 14 do que Sérgio Pérez.