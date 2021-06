Sem rodeios. Para Franky Vercauteren, grande figura do futebol belga e ex-treinador do Sporting, "falar de Portugal é falar de Ronaldo". Mas se a Bélgica olhar só para o capitão português no jogo entre as duas seleções, domingo, nos oitavos-de-final do Euro 2020, será eliminado. O mesmo pode acontecer à equipa das quinas se cair no erro de dar apenas atenção a Lukaku.

Com o que é que Portugal tem de se preocupar então no jogo de domingo? "Com tudo", atirou prontamente o ex-treinador do Sporting (em 2012), em declarações ao DN, explicando que "assim como Portugal não é só Ronaldo, a Bélgica também não é só Lukaku". Por isso, centrar-se apenas no avançado do Inter de Milão pode ser "desastroso" para a estratégia portuguesa: "Se a Bélgica perder, perde com Portugal, não com Ronaldo. Não podes ganhar um jogo vencendo um jogador. Ninguém ganha sozinho. Ronaldo e Lukaku fazem a diferença, podem decidir o jogo num momento e sozinhos, mas precisam da equipa para vencer."