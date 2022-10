Verbas para Paris 2024 aumentam 6,3 milhões

O Estado aumentou as verbas para a preparação olímpica e paralímpica em 6,3 milhões de euros. O projeto Olímpico Paris 2024 contempla uma verba de 22 milhões, mais 3,2 milhões face a Tóquio 2020 (18,8). Já a preparação Paralímpica custará 9,2 milhões de euros - mais 3,1 milhões. É o maior investimento financeiro num projeto Olímpico e Paralímpico e justificado pelo governo, no Conselho de Ministros de 28 de setembro, com o "interesse público" na representação de Portugal.

O Comité Olímpico de Portugal (COP) tinha apresentado uma proposta em que pedia 29 milhões de euros, tendo o presidente José Manuel Constantino manifestado a preocupação com os atrasos e valores insuficientes do financiamento, decorrentes das eleições antecipadas e do consequente adiar do OE 2022 (o de 2023 foi entregue segunda-feira na Assembleia da República).

O valor final atribuído foi de 22 milhões, superior aos 18,8 milhões de Tóquio 2020 e aos 16 ME do Rio 2016. A verba será libertada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude de forma faseada: 4,770 milhões ainda neste ano; 6,330 milhões em 2023; 6,100 milhões em 2024 e 4,800 milhões em 2025.

Os objetivos contratualizados obrigaram a um maior investimento. Em Tóquio 2020, o COP apontou a duas posições de pódio e 12 diplomas (classificações até ao oitavo lugar), bem como 26 resultados entre os 16 primeiros, e regressou com quatro medalhas, naquela que foi a melhor participação portuguesa de sempre: ouro de Pichardo (triplo salto), prata de Patrícia Mamona (triplo salto) e bronzes de Fernando Pimenta (canoagem) e Jorge Fonseca (judo). Todos eles integram o projeto Paris 2024, daí que a esperança em novas medalhas se mantenha.

Paridade e medalhas

Os desempenhos internacionais sobretudo no atletismo, judo, canoagem, ciclismo e natação (com Diogo Ribeiro, tricampeão mundial júnior e medalha de bronze nos europeus seniores em destaque), mesmo tendo em conta que os próximos jogos são de paridade (o mesmo número de atletas homens e mulheres), auguram boas perspetivas para a missão portuguesa em Paris, daqui a um ano e meio. Mas contratualizar mais do que três pódios seria o projeto mais ambicioso de sempre do COP.

O tamanho da comitiva dependerá de quem se apurar e de algumas quotas, mas tendo em conta que o número de mulheres terá de ser igual ao de homens, torna difícil superar os 107 atletas de Atalanta 1996 (a maior comitiva), uma vez que em Tóquio estiveram presentes 34 portuguesas em 92 atletas.

Os contratos-programa Olímpico Paris 2024 são assinados hoje entre o IPDJ e o Comité Olímpico de Portugal, no Centro de Alto Rendimento de Ténis do Centro Desportivo Nacional do Jamor. No caso da preparação paralímpica é entre o IPDJ, o Instituto Nacional de Reabilitação (INR) e o Comité Paralímpico de Portugal.

A cerimónia contará com a presença da ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, que tem a pasta do Desporto, Ana Catarina Mendes, da secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, e do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia.

As verbas são canalizadas para os comités, que depois assinam acordos com as respetivas federações. Paralelamente, os atletas recebem bolsas, que resultam da obtenção de resultados em Europeus, Mundiais e Jogos Olímpicos. O valor atribuído a cada medalha não foi alterado e é igual para olímpicos e paralímpicos. Um ouro vale 50 mil euros, a prata 30 mil e o bronze 20 mil. Um recorde olímpico ou paralímpico é premiado com um bónus de 15 mil euros (valor igual para um recorde mundial).

Os Jogos Olímpicos Paris 2024 vão realizar-se entre 26 de julho e 11 de agosto, enquanto os Jogos Paralímpicos decorrem entre 28 de agosto e 8 de setembro.

