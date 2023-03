"Ter sete velocistas portugueses nos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta é único e histórico. No caso dos 60 metros femininos, todas conseguiram a qualificação direta, não foi pela quota ou ranking, foi muito mérito delas o que é extraordinário". As palavras são do técnico nacional de velocidade, João Abrantes, que, ao DN, confessou que tanto Lorene Bazolo como Rosalina Santos e Arialis Gandulla podem "chegar a uma final" nos Europeus que arrancam quinta-feira, em Istambul, na Turquia. Portugal defende três títulos: Pedro Pichardo (triplo salto), Patrícia Mamona (triplo salto) e Auriol Dongmo (lançamento do peso).

O mérito do trio vai para lá dos resultados. É preciso olhar para o que está por detrás de cada marca destas atletas para entender o que passaram para estarem no topo e chegarem a Istambul em posição de brilharem. Desde sobreviver a uma Guerra Civil, a lidar com um tumor, a superar uma gravidez ou conciliar a missão de salvar vidas com uma carreira de atleta. E todas com essa dificuldade em comum: a de ultrapassarem a falta de documentos e o estigma de serem portuguesas não nascidas em Portugal.