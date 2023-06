Velocista olímpica norte-americana morreu durante o trabalho de parto

A medalhista olímpica e ex-campeã mundial dos 100 metros, Tori Bowie, faleceu devido a complicações na fase final de sua gravidez, conforme relatório da autópsia, divulgado esta segunda-feira por meios de comunicação social dos Estados Unidos.

Bowie, de 32 anos, foi encontrada morta na sua casa no condado de Orange, estado da Flórida, no início de maio.

Segundo o USA Today, o escritório do médico de Medicina Legal do condado de Orange descobriu que Bowie estava grávida de oito meses e em trabalho de parto no momento da sua morte.

O relatório indica que os funcionários acreditam que Bowie possa ter sofrido complicações, como dificuldade respiratória e problemas relacionados com a pressão arterial alta, que causa convulsões.

A notícia da morte de Bowie deixou o mundo do atletismo de luto.

Bowie ajudou a equipa dos Estados Unidos a conquistar a medalha de ouro nas estafetas 4x100m dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro-2016, onde a velocista também ganhou a medalha de prata nos 100 metros e o bronze nos 200 metros.

Além disso, Bowie conquistou o título mundial nos 100 metros no Mundial de Londres em 2017 e continua a ser a única atleta americana a ganhar um título olímpico ou mundial nos 100 metros desde Carmelita ​​​​​​​Jeter em 2011.