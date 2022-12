Veja o momento. Ronaldo sai do relvado em lágrimas após derrota de Portugal

Após a derrota da seleção portuguesa frente a Marrocos este sábado, Cristiano Ronaldo foi o primeiro a deixar o relvado em lágrimas, em direção ao balneário.

Neste que terá sido o último mundial do capitão da seleção nacional, Portugal ficou oficialmente fora do campeonato, a decorrer no Qatar, ao perder por 1-0 nos quartos-de-final com um golo de Youssef En-Nesyri.