Vasco Ribeiro e Gabriela Dinis em alta

Vitoriosa na Figueira da Foz e na etapa do Porto para o Junior Tour, Gabriela Dinis, de apenas 18 anos, prolongou o bom momento no segundo dia do Joaquim Chaves Saúde Porto Pro, segunda etapa da Liga MEO Surf. A lisboeta registou o melhor score do dia na prova feminina (12,50 pontos), tendo encontro marcado com Carol Mendes nas meias-finais de hoje (chamada às 7h45).

O outro duelo de acesso à final é um autêntico super heat, opondo Kika Veselko (campeã mundial júnior) e Teresa Bonvalot (primeira suplente do World Tour).

Na competição masculina, Vasco Ribeiro esteve ao melhor nível, chegando aos quartos de final, após lograr o melhor score da prova (15) e a melhor onda (8,6). Com Guilherme Ribeiro, Arran Strong, Joaquim Chaves, Martim Nunes e Francisco Ordonhas sem vacilar, a única surpresa foi a eliminação de Frederico Morais, ainda na segunda ronda.