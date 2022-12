Van Gaal lembra que tem "contas a acertar" com Argentina

"Tenho contas a acertar com os argentinos." Quem o diz é Louis van Gaal, selecionador holandês, que em entrevista à estação de televisão ESPN admitiu ainda não ter ultrapassado a eliminação no Mundial 2014, quando foi afastado, nas meias-finais, pela Argentina no desempate por penáltis. O treinador, de 71 anos, admitiu que "Messi é o jogador mais perigoso e criativo" da seleção sul-americana, mas lembrou que "ele não joga muito quando o adversário tem a bola". "É aí que estão as nossas hipóteses", assumiu.

Van Gaal colocou a sua seleção nos píncaros e até disse ter achado estranhos os elogios ao Brasil, tendo em conta aquilo que os Países Baixos já mostraram. "Li que o futebol do Brasil era brilhante, mas nós fizemos o mesmo. Eles jogam o mesmo tipo de futebol que nós, com uma defesa compacta e transições muito rápidas", disse, comparando até o golo de Richarlison à Coreia do Sul com o de Memphis Depay aos EUA. "O nosso até foi mais bonito, foi um golo de equipa e isso é o mais importante no futebol", sublinhou, garantindo que esse golo de Memphis "foi o melhor momento deste Mundial".

Tendo em conta a forma como tem sentido a sua equipa, o selecionador holandês garante que o objetivo está bem traçado: "Queremos ser campeões do mundo."

À espera do jogo de sexta-feira com os Países Baixos está a Argentina, cujo selecionador Lionel Scaloni recebeu ontem uma boa notícia, que se prende com a possível recuperação de Ángel Di María, que foi ausência na partida com a Austrália devido a lesão. O extremo da Juventus voltou a treinar-se com os companheiros e há a esperança que possa ir a jogo, ao contrário de Papu Gómez, que sofreu uma entorse num tornozelo na partida dos oitavos-de-final.