Van der Sar deixa de ser CEO do Ajax. "Depois de quase 11 anos, estou farto"

Edwin van der Sar anunciou esta terça-feira que vai deixar o cargo de presidente-executivo (CEO) do Ajax, após um "um período incrivelmente difícil" de mais de uma década no comando do clube de Amesterdão.

A renúncia do antigo guarda-redes, de 52 anos, acontece depois da pior época em 14 anos para o emblema da capital dos Países Baixos, que terminou o campeonato nacional em 3.º lugar.

"Depois de quase 11 anos no Conselho de Administração, estou farto. Passámos por coisas maravilhosas juntos, mas também foi um período incrivelmente difícil", afirmou, em comunicado.

O Ajax não conseguiu qualificar-se para a Liga dos Campeões, depois de terminar a liga neerlandesa atrás de Feyenoord e PSV Eindhoven.

A imprensa local diz que os adeptos responsabilizaram Van der Sar pela quebra da hegemonia do Ajax, após a saída do diretor desportivo Marc Overmars e do treinador Erik ten Hag.

Overmars refira-se, pediu a demissão em fevereiro do ano passado depois de admitir o envio de mensagens inapropriadas para funcionárias do clube. Já Ten Hag partiu para o Manchester United no último verão.

Van der Sar disse que precisava de "se distanciar, descansar um pouco e fazer outras coisas". O contrato do antigo guarda-redes durava até 30 de junho de 2025.

O presidente do conselho de supervisão do Ajax, Pier Eringa, disse que o clube "queria que Edwin ficasse, mas ele tomou a sua decisão". "Temos que respeitar", frisou. "A última temporada não reflete todo o período em que ele comandou o Ajax", enfatizou Eringa.

Considerado um dos melhores guarda-redes neerlandeses de todos os tempos, Van der Sar defendeu a baliza do Ajax entre 1990 e 1999, tendo conquistado a Liga dos Campeões em 1995, troféu que voltaria a vencer em 2008 ao serviço do Manchester United, depois de passagens por Juventus e Fulham. Paralelamente, somou 130 internacionalizações pelos Países Baixos.

Van der Sar voltou ao Ajax em 2012 como diretor de marketing antes de ser promovido quatro anos depois a CEO.