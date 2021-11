Valtteri Bottas conquista 'pole position' para GP do México de Fórmula 1

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) conquistou hoje a 'pole position' para o Grande Prémio do México de Fórmula 1, 18.ª prova da temporada, batendo o companheiro de equipa Lewis Hamilton e o holandês Max Verstappen (Red Bull).

Bottas fez a sua melhor volta logo na primeira tentativa da derradeira fase da qualificação, a Q3, rodando em 1.15,875 minutos, deixando Hamilton a 0,145 segundos e Verstappen a 0,350.

"A primeira tentativa da Q3 foi uma das minhas melhores voltas", sublinhou, no final, Valtteri Bottas, que já tinha feito a pole position' no GP de Portugal, em maio, e no GP da Turquia.

Esta é a 19.ª 'pole' da carreira do finlandês, que, no final da temporada, se despede da Mercedes, na qual será substituído por George Russell, atualmente na Williams.

Para Hamilton, é "importante estar na primeira linha da grelha", pois parte em desvantagem no campeonato para Max Verstappen, que tem mais 12 pontos do que o britânico.

Bottas recebeu ainda um troféu especial, pelas mãos do antigo piloto Jackie Stewart, assinalando 70 anos do primeiro título do argentino Juan Manuel Fangio na Fórmula 1.

A sessão teve de ser interrompida durante 26 minutos devido ao acidente do canadiano Lance Stroll (Aston Martin), na entrada da reta da meta, e à necessidade de reparar as barreiras de proteção.

O piloto canadiano não sofreu ferimentos e vai partir da derradeira posição da grelha.