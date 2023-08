V. Guimarães afastado pelo Celje no acesso à Liga Conferência Europa

O Vitória Sport Clube recebeu, esta tarde, no Estádio D. Afonso Henriques, o NK Celje em jogo a contar para a segunda ronda de qualificação da Liga Conferência. Mikel

O Vitória de Guimarães foi hoje eliminado na segunda pré-eliminatória de acesso à Liga Conferência Europa de futebol, ao perder com os eslovenos do Celje no desempate por penáltis, em encontro disputado em Guimarães.

Depois de ter vencido na primeira mão na Eslovénia por 4-3, a equipa vimaranense não conseguiu segurar a vantagem em casa e um golo de Bajde, aos 65 minutos, colocou o Celje com a eliminatória igualada.

O encontro não voltou a sofrer alterações no marcador no tempo regulamentar e prolongamento, pelo que esta pré-eliminatória teve de ser resolvida nos penáltis, nos quais o Celje foi mais eficaz, vencendo por 4-2.

Com o Vitória fora, a representação portuguesa na prova está agora a cargo do Arouca, que vai entrar em ação na terceira pré-eliminatória, na qual vai defrontar os noruegueses do ​​​​​​​Brann.