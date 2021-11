Quando se fala no nome de Vata, vem imediatamente à memória o famoso e polémico golo marcado pelo angolano com a mão ao Marselha, em abril de 1990, que permitiu ao Benfica apurar-se para a final da Taça dos Campeões Europeus daquele ano. O que pouca gente se lembra é que cerca de três anos antes, o avançado apontou um golo igualmente importante, que ajudou à única vitória até hoje do Varzim diante do Sporting, em partidas realizadas em Alvalade.

Na véspera de mais um jogo entre leões e poveiros (hoje, às 20.15, SportTV1), este relativo à quarta eliminatória da Taça de Portugal, Vata recorda ao DN essa tarde de 25 de outubro de 1987 na casa do Sporting. "Sim, lembro-me bem, ainda recentemente vi o resumo e os golos do jogo. Vencemos por 2-1 em Alvalade. Na altura ninguém acreditava em nós", disse o ex-jogador, hoje com 60 anos e radicado em Melbourne, na Austrália.