Com o Benfica bem lançado para conquistar o título, o que pode acontecer este fim de semana caso as águias vençam o Portimonense amanhã (18h00, Sport TV1) e no domingo o Casa Pia derrote o FC Porto no Dragão (20h30, Sport TV1), há oito jogadores que podem sagrar-se campeões nacionais mesmo já não representando o clube da Luz. A confirmar-se o título benfiquista, um deles será coroado por ter jogado... um minuto.

© Gerardo Santos/Global Imagens