Um susto em modo gestão acabou com final tranquilo do Benfica

Ao susto logo aos seis minutos, seguiu-se um triunfo tranquilo e com uma boa exibição. O Benfica regressou este sábado às vitórias, na Luz, ao vencer o Rio Ave por 4-2, depois de dois empates consecutivos (V. Guimarães para o campeonato e PSG na Liga dos Campeões), mantendo-se assim na liderança do campeonato com mais três pontos do que o FC Porto, segundo classificado.

Roger Schmidt fez cinco mudanças no onze inicial, gerindo a equipa a pensar no jogo de terça-feira com o PSG, da Champions. Sairam Bah, Grimaldo, Florentino, Rafa e DavidNeres, e entraram Gilberto, Ristic, Aursnes, Draxler e Diogo Gonçalves. No Rio Ave, Luís Freire fez duas mexidas: Guga regressou de castigo para o lugar de João Graça e Fábio Ronaldo substituiu Boateng, lesionado na última jornada.

O Benfica entrou a pressionar, mas o Rio Ave calou a Luz logo aos seis minutos. Um grande passe de Samaris (ex-jogador do Benfica) rasgou a defesa das águias, com Aziz a servir Fábio Ronaldo para o golo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A surpresa, porém, durou pouco. O Benfica em pressão alta respondeu logo a seguir e Gonçalo Ramos deixou um primeiro aviso aos 9", mas a bola passou ao lado da baliza dos vilacondenses. Aos 13" surgiu o golo do empate, por Gonçalo Ramos, na sequência de uma jogada vistosa iniciada por João Mário (grande exibição) e Enzo Fernández.

Sempre em alta rotação, as águias marcaram mais duas vezes até ao intervalo. Primeiro na sequência de um erro que deu autogolo do guarda-redes Jhonatan. E em cima dos 45" novamente por Gonçalo Ramos (bateu o seu recorde de golos numa temporada, nove esta época), após grande assistência de Enzo.

A segunda parte não trouxe muita coisa de novo, um Rio Ave um pouco melhor para tentar contrariar o maior poderio do adversário, e um Benfica (com Musa e Florentino nos lugares de Gonçalo Ramos e Enzo), apesar de mais relaxado, à procura do quarto golo. Que viria a surgir pelo croata Musa, que se estreou a marcar de águia ao peito após assistência de Ristic.

Perto do fim, um grande momento na Luz, com o segundo golo do Rio Ave, uma obra de arte assinada por Guga, com um remate de primeira de fora da área.

Acabou por ser um jogo fácil para Roger Schmidt, que conseguiu gerir a equipa em vésperas de um jogo de alto grau de dificuldade, a deslocação ao Parque dosd Príncipes, terça-feira, para voltar a medir forças com o PSG de Messi, Mbappé e Neymar.

nuno.fernandes@dn.pt