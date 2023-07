Um Portugal poderoso e dominador frente ao estreante Vietname para poder sonhar

A seleção nacional feminina está obrigada a vencer o Vietname amanhã (08.30, RTP1), para sonhar com a qualificação para os oitavos de final do Mundial 2023, em jogo da segunda jornada do Grupo E. "Vamos procurar ser poderosos e dominadores", disse o selecionador Francisco Neto na antevisão.

No Waikato Stadium, em Hamilton, onde há pouco mais de cinco meses, Portugal selou o histórico apuramento para o Campeonato do Mundo, com um triunfo sobre os Camarões, a equipa de Francisco Neto precisa de resultado positivo, depois do desaire da estreia (1-0), diante dos Países Baixos e com essa certeza do último encontro ser teoricamente o mais difícil de vencer, tendo em conta que é diante do bicampeão mundial EUA.

"Há quem diga que não se deve voltar onde se foi feliz, há quem diga que não há duas sem três, porque é o nosso terceiro jogo lá. Acima de tudo, felizes por poder fazer mais um jogo no Campeonato do Mundo, muito orgulhosos por mais uma vez podemos ouvir o hino a ser cantado numa grande competição", afirmou o selecionador.

Num embate entre equipas estreantes, Portugal surge como favorito, mas terá de ter todos os cuidados, face à velocidade, entrega e vontade das vietnamitas, que também perderam o primeiro jogo, diante das norte-americanas (3-0). O selecionador vai mexer no onze, sendo quase certo a ausência de Fátima Pinto no meio campo devido a lesão. Kika Nazareth perfila-se como a substituta, dando assim mais poder ofensiva à equipa.

"Acima de tudo, o que nós precisamos é de ser um Portugal dominador com bola, um Portugal que se consiga instalar no último terço, um Portugal que consiga ter uma dinâmica ofensiva que permita chegar com muita gente à área, com muitos remates", explicou o selecionador, identificando as transições ofensivas como a "grande força do Vietname".

Como só passam duas equipas de cada grupo é essencial que Portugal vença. E quando entrar em campo já saberá o resultado do outro jogo do grupo, que opõe os Estados Unidos e os Países Baixos, na reedição da final de 2019, que deu o título aos norte-americanos.

Sabendo que depois da derrota inicial a "margem de erro é menor", Francisco Neto agarrou-se às contas da esperança: "Há seis pontos em disputa e temos de ir atrás dos nossos pontos, para poder fazer aquilo que sonhámos, que é passar à fase seguinte, mas, para já, o nosso foco é o jogo com o Vietname, para depois, como dissemos desde o início, chegar ao último jogo a depender só de nós e ver qual é a nossa competência contra as campeãs do Mundo."

Noruega continua sem vencer

Sarina Bolden já tinha o seu lugar assegurado na história das Filipinas após marcar o golo que garantiu a classificação para o primeiro mundial... onde ontem garantiu a vitória sobre a Nova Zelândia (1-0). As Filipinas irão lutar pela passagem aos oitavos com a Noruega, que empatou com a Suíça (0-0), seleção que lidera o Grupo A e enfrenta a Nova Zelândia no último jogo. Ainda ontem, no Grupo H, a Colômbia bateu a Coreia do Sul (2-0).

Hoje joga-se o Japão-Costa, o Espanha-Zâmbia e o Canadá-Costa Rica.

