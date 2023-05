Um morto e três feridos após serem baleados em festejos do título do Nápoles

Um homem de 26 anos morreu esta madrugada em Nápoles devido a ferimentos de bala durante as comemorações dos adeptos da equipa da cidade, que garantiu esta quinta-feira o terceiro título de campeão italiano de futebol.

Um jovem de 26 anos foi internado no hospital Cardarelli, onde morreu pouco depois, segundo a imprensa local.

Três outros adeptos foram também alvejados na praça Garibaldi, perto da estação central.

Segundo o jornal Corriere della Sera, ainda não está claro se os tiros foram disparados durante as comemorações do futebol ou se foi uma atividade criminosa. O jornal La Stampa disse que a vítima estava ligada a um clã da máfia local. A polícia está a investigar.

Mais de 200 pessoas acabaram no hospital durante a noite por ferimentos sofridos durante as celebrações do título, disse o La Stampa, de facadas a queimaduras de fogos de artifício e ataques de asma causados pela inalação de fumaça de sinalizadores.

O Nápoles confirmou a conquista da Liga italiana de futebol, 33 anos depois, após empatar 1-1, na deslocação ao campo da Udinese, quando faltam cinco jornadas para o final da prova.

A equipa do sul de Itália repetiu os êxitos de 1986/87 e 1989/90, quando era 'comandado' - no campo - por Maradona, passando a somar os mesmos três títulos da Roma, no oitavo lugar do ranking, liderado pela Juventus (36 troféus).

Com este desfecho, que terminou com a invasão de campo dos adeptos visitantes, o Nápoles passou a somar 80 pontos na liderança, contra os 64 da segunda colocada Lazio e 63 da Juventus (terceira). O Inter Milão tem 60, no quarto posto, o último que dá acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada.