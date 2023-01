Um morto e dezenas de feridos espezinhados à entrada de um estádio do Iraque

Adeptos feridos foram levados para uma zona de emergência criada no estádio de futebol em Bassorá, no Iraque, onde várias pessoas foram espezinhadas quando tentavam entrar sem bilhete

Pelo menos uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas no exterior do estádio de futebol em Bassóra, Iraque, onde deve decorrer esta quinta-feira a final da Taça do Golfo, disseram fontes médicas e policiais.

Watch: One person has died and "dozens" have been injured in a stampede outside a stadium in #Iraq on Thursday where the Gulf Cup final will be played.#GulfCup #Basrahttps://t.co/LRloPis00L pic.twitter.com/U1PYa5qEBb - Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 19, 2023

Milhares de adeptos sem bilhete tentaram forçar os portões do estádio da cidade do sul do Iraque na tentativa de assistirem ao jogo entre a equipa iraquiana e a seleção de Omã marcado para as 19:00 (16:00 em Lisboa).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Há um morto e dezenas de feridos ligeiros", disse uma fonte médica que pediu anonimato.

Um responsável do Ministério do Interior iraquiano confirmou o balanço explicando "que muitas pessoas foram espezinhadas" por causa do número excessivo de adeptos, sobretudo pessoas sem bilhete que se reuniram desde as primeiras horas da manhã no exterior do estádio.

De acordo com um fotógrafo da Agência France Press que se encontra no interior do complexo desportivo, os portões estavam fechados quando ocorreu a entrada forçada da multidão.

De acordo com o mesmo repórter ouviram-se as sirenes de muitas ambulâncias enviadas para o local.

▪️Mohammed Shia' Al Sudani holds urgent meeting with security official for stampede before Iraq - Oman Arabian Gulf Cup final.



#كاس_الخليج_العربي_25 #Iraq #GulfCup2023 pic.twitter.com/W0oJ7t4SlJ - Daily Middle East (@middleast_daily) January 19, 2023

O Iraque, país afetado por várias décadas de conflitos e sanções, empenhou-se na realização da 25ª Taça do Golfo de Futebol.

A última vez que o país organizou a Taça do Golfo foi em 1979.

Mesmo assim, os primeiros problemas logísticos marcaram a cerimónia de abertura, há duas semanas, quando milhares de pessoas com bilhete tentaram entrar no estádio que já estava lotado de pessoas sem entrada oficial.

O torneio reúne oito países: Iraque, Kuwait, Omã, Arábia Saudita, Bahrein, Qatar, Iémen e Emirados Árabes Unidos.

A final está marcada para esta quinta-feira.