Um espetáculo de um jogo de futebol com oito golos e triunfo do Sp. Braga (com vídeo)

O Sp. Braga venceu hoje o Santa Clara, num jogo com oito golos (5-3) e regressou aos triunfos depois da derrota na semana passada com o Benfica. No encontro da 32.ª jornada da I Liga, cedo a equipa bracarense se adiantou no marcador, com um golo de Ricardo Horta, aos 10 minutos, mas o Santa Clara, que estava obrigado a vencer para poder ainda discutir a manutenção direta, reagiu e igualou aos 17 minutos, por Matheus Babi, de penálti.

A equipa de Artur Jorge recuperou do golpe e chegou ao intervalo a vencer já por 3-1, após os tentos de Niakaté, aos 35', e de Abel Ruiz, aos 45'+5', tendo ainda permitido que os açorianos voltassem a igualar na reta final da partida, com o bis de Matheus Babi, aos 70', na conversão de outro penálti, e um golo de Boateng, aos 85'. Em risco de ver o Sporting, quarto, se aproximar, o Sp. Braga voltou à carga e Bruma, aos 87', e Pizzi, aos 90'+4', fecharam as contas da partida.

Com o triunfo, os bracarenses seguem no terceiro lugar, com 74 pontos, menos dois do que o FC Porto, segundo e que recebe ainda hoje o Casa Pia, enquanto o Santa Clara é 18.º e último, com 19 pontos, formação que pode apenas lutar pelo 16.º posto, que permite disputar o playoff de manutenção, ocupado presentemente pelo Marítimo, com mais quatro pontos.