UEFA oficializa Congresso em Lisboa, que elegerá Fernando Gomes para a FIFA

A UEFA oficializou esta segunda feira a realização do 47º Congresso do organismo, que decorrerá no Centro de Congressos de Lisboa, no dia 5 de abril. O evento servirá para reeleger Aleksander Čeferin como presidente do organismo até 2027 e escolherá Fernando Gomes como um dos vice-presidente da FIFA, por indicação da UEFA.

O Congresso de Lisboa vai elegerá ainda os novos membros do Comité Executivo da UEFA e os representantes do organismo no FIFA Council (dois vice-Presidentes), cargo para o qual concorre o presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

Fernando Gomes e Le Graët eram os dois candidatos ao lugar, mas a demissão do francês, atual titular no Conselho da FIFA, devido a acusações de asséduio moral e sexual na federação francesa, deixou o dirigente português como único candidato ao cargo elegível pela UEFA, para os próximos quatro anos.

O presidente da FPF, desde 2011, é também um dos seis vice-presidentes da UEFA, cargo que deixará agora, por ultrapassar o limite de idade.