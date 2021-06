UEFA acaba com a regra dos golos fora em todas as competições

A UEFA anunciou esta quinta-feira que decidiu acabar com a regra dos golos fora valerem a dobrar em caso de empate em eliminatórias. Trata-se de uma regra que vigorava desde 1965 e que visava premiar as equipas que marcassem mais golos fora de casa em eliminatórias disputadas a duas mãos, mas que é abandonada já na nova época (2021-22).

Esta era uma norma há muito discutida na UEFA, cujo Comité Executivo acabou por seguir agora as recomendações do Comité de Competições de Clubes e do Comité do Futebol Feminino.

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, já veio comentar esta decisão. "O impacto da regra agora vai contra o seu propósito original, pois agora dissuade as equipas da casa - especialmente na primeira mão - de atacar, porque temem sofrer um golo que daria aos adversários uma vantagem crucial. Também se critica a injustiça, principalmente no prolongamento, de obrigar a equipa da casa a fazer dois golos depois do clube visitante marcar", disse o líder máximo do futebol europeu.