UD Leiria confirma regresso à II Liga 11 anos depois

O UD Leiria está de regresso aos campeonatos profissionais 11 anos depois, neste caso à II Liga, depois de vencer este sábado o Sporting de Braga B, por 1-0, com um golo de Leandro Antunes muito perto do final do jogo. A partida disputada no Estádio Magalhães Pessoa teve 22.197 espectadores nas bancadas.

Desde 2012, quando foram despromovidos da Liga aos campeonatos distritais, que os leirienses não estavam nos dois primeiros escalões do futebol português.

Este domingo, também o histórico Belenenses pode assegurar a subida à II Liga, para tal basta-lhe uma vitória no jogo frente ao Amora, com início às 15.00 e transmissão em direto no Canal 11.