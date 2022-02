Ucraniano Yaremchuk "está combalido", mas disponível para ir a jogo

O ucraniano Roman Yaremchuk está "disponível" para o jogo do Benfica frente ao Vitória de Guimarães, apesar do momento é "delicado". "Tem feito questão de treinar e mostra-se disponível para o jogo de amanhã [domingo]", revelou este sábado Nélson Veríssimo, na conferência de imprensa de antevisão da partida da 24.ª jornada da I Liga.

Na quarta-feira, Yaremchuck marcou o golo do empate (2-2) do Benfica, frente ao Ajax, e exibiu uma camisola com um símbolo nacional ucraniano, horas antes de ser consumada a invasão da Rússia ao seu país. O treinador do Benfica revelou que o avançado "está combalido" pela "situação terrível e dramática", que está "a viver muito por dentro", uma vez que "tem familiares na Ucrânia".

"Temos de ter consciência que, se mexe connosco, se mexe comigo, que não tenho nenhum familiar na Ucrânia, faço ideia como não se sentirá o Roman [Yaremchuk]", desabafou Veríssimo. Por isso, concluiu o técnico, resta à "equipa técnica, staff e clube" dar ao avançado ucraniano "todo o apoio que ele precisar".

Depois, o técnico admitiu que "não há uma explicação efetiva" para a diferença de rendimento apresentada nos últimos 30 minutos do jogo com o Boavista e o desafio com o Ajax. Porém, "a evolução e o crescimento das equipas também se revela e é vincado" pela consistência que conseguem apresentar de jogo para jogo, pelo que o "desafio", agora, passa por "transportar essa regularidade para o jogo com o Vitória [de Guimarães]".

O encontro da 24.ª jornada da I Liga tem início marcado para domingo, às 18.00, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem de André Narciso (AF Setúbal). Veríssimo espera "um Benfica dominador no jogo ofensivo", bem como "compacto e consistente no jogo defensivo", frente a "uma equipa de qualidade".

"Não podemos cair no erro de olhar apenas para os últimos resultados do Vitória. Temos de fazer uma análise ao todo, reconhecer que tem qualidade, competência e é bem treinada. Como tal, esperamos um jogo difícil, em que os níveis de ativação têm de estar muito elevados para fazer um bom jogo e conquistar os três pontos", apontou Nelson Veríssimo.