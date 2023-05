U. Leiria-Belenenses. A final no Jamor que Silas vai finalmente ganhar

Silas vai ser um dos espectadores mais atentos à final da Liga 3 entre os históricos União de Leiria e Belenenses, que será disputada amanhã (16.15 horas, Canal 11) no Estádio Nacional. É que o antigo médio jogou três anos e meio nos leirienses e quatro épocas nos azuis do Restelo, não escondendo o grande carinho pelos dois emblemas. Foi pela U. Leiria que se estreou na I Liga e foi convocado para a seleção nacional, enquanto ao serviço do Belenenses cumpriu o sonho de jogar nas competições europeias e teve a possibilidade de se estrear como treinador no escalão principal.

Jorge Silas admite ao DN que são dois clubes "muito especiais" e que, como tal, não poderia falhar a presença nas bancadas do Jamor na tarde de amanhã. "Já tenho bilhete e companhia. Obviamente que nunca iria perder a oportunidade de estar presente", assegura, fazendo de imediato um paralelismo curioso: "Para mim, será como uma final da Taça de Portugal. E, desta vez, tenho a certeza de que vou ganhar, ao contrário do que aconteceu nas minhas finais da Taça como jogador, pois perdi ambas, uma ao serviço da União de Leiria [0-1 com o FC Porto, em 2002/03] e outra pelo Belenenses [0-1 com o Sporting, em 2006/07]", referiu.

Silas jogou nos infantis do Sporting, mas depois cumpriu o resto da formação no Atlético, onde fez ainda três temporadas como profissional. Em 1998/99, quase a completar 22 anos, mudou-se para o Ceuta, do segundo escalão de Espanha, onde ainda representou o Elche. Em 2001/02 transferiu-se para a União de Leiria, conseguindo finalmente estrear-se na I Liga. "Foi o concretizar de um sonho e surgiu já um pouco tarde, a uma semana de completar 25 anos. Fizemos uma grande temporada, com José Mourinho como treinador", recorda. Refira-se que a sua passagem pela cidade do Lis dividiu-se em duas etapas: a primeira entre 2001 e 2003, e a segunda entre 2009 e 2010.

Silas representou a União de Leiria entre 2001 e 2003 e depois entre 2009 e 2011 © Global Imagens

Quanto ao Belenenses, que representou entre 2005 e 2009, assume que foi sempre um clube onde ambicionou jogar. "Quando era miúdo ia muito ver jogos ao Restelo e até a treinos assistia. Sempre vi o Belenenses como um grande e quando pensava que um dia gostaria de representar o clube. Felizmente consegui e também foram quatro anos que recordo com grande saudade, em que os pontos altos foram a chegada à final da Taça de Portugal e ter jogado as competições europeias, algo a que os adeptos do Belenenses davam grande importância, até porque estavam arredados dessas provas há alguns anos", realça.

Voltando à atualidade, Silas garante que não vai torcer por ninguém nesta final na final da Liga 3, afinal, tratam-se de dois clubes que o "marcaram de forma igual". "Tenho enorme orgulho em fazer parte da sua história. Fico satisfeito porque será um jogo de festa e mesmo aquele que perder não sairá de campo totalmente triste, pois atingiu o principal objetivo, que era subir à II Liga", sublinha.

Equipas muito semelhantes

O treinador de 46 anos seguiu com atenção o percurso de Belenenses e U. Leiria na Liga 3. "Penso que são duas equipas de nível muito semelhante e por isso não existe favorito. A União de Leiria acabou por ser mais regular e, apesar de não ter começado bem, foi em crescendo, conseguiu a qualificação para a fase final e depois a subida com todo o mérito. Já o Belenenses passou por algumas dificuldades na fase regular e até se pensou que a qualificação para a fase seguinte poderia estar em causa. No entanto, conseguiu esse objetivo e depois até poderia ter garantido a subida na penúltima jornada, em que bastava um empate com o Amora, mas acabou por perder 3-0. Até que na última ronda conseguiu esse ponto que lhe faltava, com a Sanjoanense", diz.

Questionado sobre quais os jogadores que poderão decidir a partida de amanhã, responde de forma curiosa. "Não há nenhum jogador na Liga 3 que consiga decidir um jogo. Aliás, nem na I Liga existe alguém que o faça. Isso está reservado para futebolistas como Messi e Ronaldo. De qualquer forma, são duas equipas com um coletivo muito forte e todos os jogadores merecem destaque por igual", justificou, aproveitando para deixar "uma palavra de apreço ao excelente trabalho realizado pelos treinadores Bruno Dias [Belenenses] e Vasco Botelho da Costa [U. Leiria]".

Silas brilhou no Belenenses entre 2005 e 2009 © Global Imagens

Desafiado a estabelecer semelhanças e diferenças entre estes dois históricos do futebol português, Jorge Silas defende que "o Belenenses é um clube grande, pois já ganhou títulos e é um dos cinco campeões nacionais". E destaca o facto de "ter adeptos espalhados por todo o país, algo que era visível quando a equipa ia jogar fora". De resto, diz que "só um clube enorme conseguia ter este percurso fantástico, ao subir de divisão em cinco épocas consecutivas, desde o sétimo escalão".

Quanto à União de Leiria, diz que "representa uma cidade que gosta de futebol e, não sendo um clube grande, tem muita força, como se viu esta época com jogos em casa em que teve mais de 20 mil espectadores".

Inevitável era a questão sobre se Jorge Silas se vê a treinar, na I Liga, um destes dois clubes que tanto o marcaram. A resposta foi diplomática: "São projeções que não faço. Sou profissional e não posso pensar que vou treinar determinado clube por ter grande carinho por ele."

