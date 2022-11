Tunísia alcança vitória histórica com a França mas falha apuramento

Tal como a Austrália, também a Tunísia surpreendeu esta quarta-feira ao vencer a França, campeã do mundo em título, por 1-0.

Depois de entrarem em campo com várias mudanças no onze inicial - uma vez que já estavam apurados -, os bleus nunca tiveram um domínio considerável sobre os tunisinos, que até marcaram ainda na primeira parte, aos oito minutos, num lance que foi depois anulado por fora-de-jogo.

Mas o golo tunisino acabaria por chegar (58') por Wahbi Khazri, que após uma jogada individual atirou forte e conseguiu bater Steve Mandanda, fazendo assim o 1-0. O momento assim o obrigava e Didier Deschamps, selecionador francês, foi lançando vários habituais titulares, como Mbappé ou Griezmann. E foi precisamente depois das alterações que a França se tornou mais perigosa, com Mbappé a entrar na área tunisina aos 88', rematando à figura de Aymen Dahmen, guarda-redes tunisino.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

GOOOLOOOOO DA TUNÍSIA! O sonho está vivo



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #FIFAWorldCup #Qatar2022 #sagres #França #Tunisia pic.twitter.com/6AdVTqDoRB - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) November 30, 2022

A França acabaria por marcar mesmo em cima do apito final, aos 90+8 minutos, com Antoine Griezmann a rematar depois de um desvio na grande área adversária. O árbitro neozelandês Matthew Conger apitou para o final do encontro passado dois minutos... mas o VAR tinha outros planos, alertando para um eventual fora-de-jogo. O juiz neozelandês foi ver as imagens e, após a revisão, anulou o golo francês já com o jogo terminado.

Apesar dos três pontos conquistados, a Tunísia não conseguiu o apuramento, ficando em terceiro lugar do grupo (só passam os dois primeiros classificados) e relegando a Dinamarca para último.

VEJA AQUI AS ESTATÍSTICAS DO JOGO