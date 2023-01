Triunfo com selo de João Mário e 85 minutos à procura da tranquilidade

Sem Enzo Fernández pela primeira vez esta época, o Benfica ganhou ao Portimonense, num jogo em que fez 12 remates à baliza, teve dois penáltis a favor e ganhou apenas por 1-0. Um golo de grande penalidade marcado por João Mário aos oito minutos permitiu ao líder do campeonato regressar aos triunfos (após a derrota em Braga) e aumentar para oito pontos a distância para o segundo classificado, o FC Porto, que joga com o Casa Pia (sábado, às 20.30), na 15.ª jornada que antecede o dérbi com o Sporting (dia 15).

Ficar de fora da receção aos algarvios foi a forma que Roger Schmidt encontrou para castigar o deslumbrado Enzo, que desobedeceu às ordens do treinador indo passar o fim de ano à Argentina, falhando ainda dois treinos no regresso. Assim o melhor jovem jogador do Mundial 2022 não ouviu os aplausos dos adeptos, como aconteceu com o compatriota Otamendi. O capitão benfiquista foi homenageado no relvado da Luz, exibindo a medalha de campeão do mundo pela Argentina antes do apito inicial.

Ao intervalo valia o golo de João Mário que dava vantagem ao Benfica para o segundo tempo. Mas a primeira parte foi algo mais complexa do que o marcador fazia parecer. O Portimonense ainda assustou num cabeceamento de Yago Carriello no primeiro minuto, mas depois foi encostado... durante o jogo todo. Por isso o 1-0 era curto para o clube da Luz produziu a nível ofensivo e apenas explicado com muito desacerto na hora do remate e um Kosuke que tentou sempre emendar-se daquele penálti cometido que colocou os encarnados a vencer.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Com Gonçalo Ramos isolado, o guarda-redes dos algarvios tapou-lhe o caminho em falta e viu João Mário fazer o 1-0 na marca dos 11 metros. Foi o 7.º golo do médio no campeonato e o 11.º da época, mais um do que o total das últimas cinco épocas e com esse registo imaculado de oito penáltis convertidos em outras tantas oportunidades este temporada.

O currículo do médio foi esquecido à segunda oportunidade. Aos 17 minutos, Klismahn derrubou Bah na área, mas, quando todos esperavam de novo João Mário, apareceu Aursnes, preparado para bater a grande penalidade e... falhar. Kosuke adivinhou o lado e impediu o 2-0 do Benfica, que logo depois viu a barra impedir um golo de António Silva.

Apesar de ter baixado o ritmo, nem por isso as oportunidades de golo dos encarnados escassearam. Aos 45 minutos, e já depois do VAR anular mais uma grande penalidade a favor das águias, Florentino entrou na área sem pedir licença e obrigou Kosuke a brilhar e levar o jogo para o intervalo com o magro placard (1-0).

De falhanço em falhanço...

No segundo tempo a equipa de Paulo Sérgio não abdicou da organização defensiva, sempre na esperança de um contra ataque ou erro do líder do campeonato para chegar ao empate. O oportunismo algarvio apostou ainda na falta de clarividência encarnada, fruto de alguma precipitação em chegar rápido à área e nem sempre escolher o melhor caminho.

Dos bons cruzamentos de João Mário nascia quase sempre perigo para a baliza de Kosuke. O falhanço de Gonçalo Ramos aos 60 minutos é um exemplo disso mesmo. O mesmo Gonçalo Ramos teve mais duas situações num curto espaço de tempo para chegar ao 2-0, mas se na primeira foi travado por Kosuke (desta vez sem falta), na segundo tentativa optou por um remate artístico e assim se perdeu mais uma oportunidade de chegar ao segundo golo.

Com a incerteza no marcador, a equipa de Roger Schmidt intensificou a ofensiva nos últimos 15 minutos e o Portimonense continua sem acordar Vlachodimos. Para não baixar o ritmo e ganhar a tranquilidade com um segundo golo, o técnico alemão meteu o fantasista David Neres no jogo e deu nova oportunidade ao jovem João Neves, que estreou em Braga, no jogo que terminou com a primeira derrota oficial da temporada.

Foi dele a última oportunidade para o Benfica, que assim aos triunfos uma semana antes de receber o Sporting. E muito por culpa de Kosuke, que fez 11 defesas em 12 remates do Benfica.

isaura.almeida@dn.pt