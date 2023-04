Três portugueses no pódio dos jogadores sub-23 mais valiosos do mundo fora das Big 5

São portugueses os três futebolistas sub-23 mais valiosos fora das cinco principais ligas mundiais (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França), de acordo com um estudo do CIES Observatório do Futebol. O avançado benfiquista Gonçalo Ramos lidera o ranking com um valor estimado de 70 milhões de euros, seguindo-se o companheiro de equipa António Silva, defesa-central que surge cotado com 66 milhões. No último lugar do pódio está o também central Gonçalo Inácio, do Sporting, que é avaliado em 62 milhões de euros.

Há ainda outros dois jogadores que alinham em Portugal nesta lista, o médio uruguaio Manuel Ugarte, do Sporting, que está no 13.º lugar, com um valor de mercado de 25 milhões, e ainda o defesa Morato, do Benfica, que ocupa o 50.º lugar com uma cotação de 14 milhões.

Recorde-se que a lista de novembro publicada pelo CIES, o mais valioso era o então benfiquista Enzo Fernández (61M) que entretanto foi transferido para o Chelsea por 121 milhões de euros. Em segundo lugar estava o holandês Cody Gakpo (69M), que em janeiro deixou o PSV Eindhoven e assinou pelo Liverpool por 42 milhões. O pódio era fechado por Diogo Costa (58M), guarda-redes do FC Porto, que deixou de figurar nesta lista por já superar os 23 anos de idade.

Em termos comparativos, António Silva foi o jogador português que mais valorizou em cinco meses, estando cotado em mais 51 milhões de euros do que em novembro, o que lhe valeu a subida do 57.º para o segundo posto da tabela. Já Gonçalo Ramos, que subiu de oitavo para líder da tabela, teve uma valorização de 27 milhões, enquanto Gonçalo Inácio está cotado em mais onze milhões, tendo por isso passado de quarto para terceiro.

RB Salzburgo dominador

Nos dez primeiros lugares deste ranking do CIES relativo ao mês de abril, apenas dois jogadores não jogam na Liga portuguesa ou no campeonato dos Países Baixos, são eles o avançado brasileiro Yuri Alberto, do Corinthians, que está no oitavo lugar (35 milhões de euros), e o atacante esloveno Benjamin Sesko, do RB Salzburgo, na décima posição (34M).

Curioso nesta lista dos 100 sub-23 mais valiosos fora das chamadas Big 5 é que apenas os três portugueses estão cotados acima dos 60 milhões de euros, seguidos de perto pelo defesa Justin Timber (57M), um dos cinco jogadores do Ajax da lista, sendo os restantes Kenneth Taylor (49M), Mohammed Kudus (44M), Devyne Rensch (23M), Brian Brobbey (19M). No entanto, o clube de Amesterdão não é o mais representado nesta lista, pois o grande dominador é, de longe, o RB Salzburgo, que tem 10 atletas na lista, pois além de Sesko, constam ainda Nicolas Seiwald (22M), Luka Sucic (21M), Strahinja Pavlovic (21M), Amar Dedic (17M), Oscar Gloukh (15M), Mauritus Kjaergaard (15M), Chukwubuike Adamu (12M), Noah Okafor (12M) e Lucas Gourna-Douath (10M). Refira-se ainda que o RB Salzburgo tem ainda emprestado ao Genk o guarda-redes mais valioso desta lista: Maarten Vandevoordt (20 milhões de euros).

A seguir aos campeões austríacos, surge o Feyenoord, atual líder da liga holandesa, que tem seis jogadores sub-23 entre os mais valiosos deste estudo, destacando-se o médio turco Orkun Kökçü (34 milhões de euros) e o avançado mexicano Santiago Giménez (19M), que já foram apontados como alvos do Benfica para a próxima temporada.

18 jogadores do Brasileirão

Sem as Big 5 na equação, a Série A brasileira é o campeonato mais representado neste estudo, com um total de 18 futebolistas apontados como futuras estrelas. Além de Yuri Alberto, de 22 anos, destaque para o André Trindade (31M), do Fluminense; Marcos Leonardo (29M), do Santos; Vítor Roque (23M), do Athletico Paranaense; e Andrey Santos (23M), médio do Vasco da Gama, que já está contratado pelo Chelsea para a próxima época.

O segundo campeonato mais representado é a Eredivisie, dos Países Baixos, com 17 atletas, sendo que fazem parte deste estudo 20 ligas diferentes e 48 clubes.

