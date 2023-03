Três detidos na operação da PSP do jogo Benfica - Club Brugge

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP criou uma uma operação de segurança, devido ao jogo de futebol entre o Benfica e o Club Brugge de 6 a 9 de março. A operação inclui o policiamento no estádio, o acompanhamento e monitorização dos adeptos.

Segundo o comunicado da PSP enviado às redações, esta terça-feira foi necessária uma ação de reposição da ordem pública na zona do Cais do Sodré. "Houve altercações com o envolvimento dos adeptos do clube belga, através do arremesso de garrafas de vidro e cadeiras, comportamento que colocou em risco a integridade física das pessoas".

A PSP teve de intervir com utilização da força e disparo de 3 munições de baixa potencialidade letal, devido aos comportamentos também dirigidos aos polícias.

Dois homens de nacionalidade belga foram detidos "por ofensas à integridade física de polícias que integravam o dispositivo policial e ainda um Polícia ferido".

Durante a noite, foi ainda apreendido material utilizado para dissimulação de identidade, para proteção em caso de confronto físico e material pirotécnico.

Perto do estádio, foi detido um adepto belga, por agressão a um agente da autoridade e deflagração de material pirotécnico, por taxa de álcool superior ao permitido e por venda de bilhetes.

A PSP apela a "todos os intervenientes nos eventos desportivos, nomeadamente aos adeptos e grupos de adeptos, que contribuam para o fair play desportivo", lê-se no comunicado.