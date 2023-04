Treinador do PSG investigado por suspeitas de discriminação

A justiça francesa abriu um inquérito a Cristophe Galtier, atual treinador de futebol do Paris Saint-Germain, por suspeitas de "discriminação racial e religiosa", quando orientava o Nice, anunciou esta sexta-feira o procurador do Ministério Público (MP) da cidade.

De acordo com Xavier Bonhomme, as investigações estão a ser feitas pela polícia, estando a decorrer buscas nas instalações do Nice, clube que Galtier orientou na época passada, antes de se transferir para o PSG, no qual alinham os portugueses Danilo, Nuno Mendes, Renato Sanches e Vitinha.

Na terça-feira, numa carta divulgada por vários órgãos de comunicação social, o antigo dirigente do Nice Julien Fournier acusou Galtier de ter dirigido palavras discriminatórias aos futebolistas do Nice, durante o período em que orientou o clube.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo Fournier, o treinador ter-lhe-á dito, entre outras coisas, que a equipa do Nice "não poderia ter tantos negros e muçulmanos" e manifestou o desejo de querer limitar "ao mínimo possível o número de jogadores muçulmanos".

Entretanto, o atual treinador do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, rejeitou as acusações, e revelou ter recorrido de imediato ao seu advogado "para iniciar, sem demora, os procedimentos legais necessários" para as contrariar.