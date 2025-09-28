Treinador do FC Porto deixa alerta em relação ao Arouca: “Temos de estar ainda mais bem preparados”

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, afirmou este domingo, 28 de setembro, que a equipa tem de manter a solidez defensiva e respeito pelo Arouca, em jogo da 7.ª jornada da I Liga, marcada para esta segunda-feira às 20h00.O treinador italiano classificou os arouquenses como “uma das equipas mais interessantes de ver no campeonato” e elogiou o trabalho do treinador Vasco Seabra, que, recordou, costuma criar dificuldades aos dragões. “Temos de estar ainda mais bem preparados”, advertiu.Sobre as fragilidades apontadas ao adversário contra equipas que pressionam alto, Farioli rejeitou a ideia e lembrou que frente ao Sporting, antes da expulsão, o jogo estava equilibrado, sublinhando a coragem dos arouquenses.O treinador destacou ainda a solidez defensiva portista, com apenas um golo sofrido na I Liga, mas avisou que esse registo não pode levar a excessos de confiança.“Há três meses era difícil ganhar um jogo. Se obtemos estes resultados deve-se ao trabalho dos jogadores desde julho”, afirmou.Limitado a apenas dois treinos para preparar o encontro, após a deslocação europeia a Salzburgo (triunfo por 1-0), o técnico disse estar habituado a essa realidade, frisando que o planeamento já tinha sido delineado e que a preparação combina o trabalho de campo com a análise em vídeo.Francesco Farioli comentou ainda o elogio feito por Jordan Henderson, com quem trabalhou no Ajax.“Adoramo-nos, pelo jogador que é, pelo capitão e pelo ser humano. Este tipo de dinâmica implica dar e receber. Quando dás muito, recebes o que mereces”, explicou.O treinador destacou igualmente William Gomes, autor do golo da vitória na Áustria, no tempo extra, descrevendo-o como “um miúdo fantástico, que traz bom ambiente dentro e fora do campo” e que já ajudou a equipa com golos e bons desempenhos.Sobre o apoio dos adeptos, recordou que os bilhetes para Arouca estão esgotados e que o entusiasmo vivido reflete a paixão da cidade. “Isto só acontece se provarmos todos os dias a nossa entrega”, vincou.Quanto a opções, Farioli adiantou que apenas Luuk de Jong e Nehuén Pérez estavam indisponíveis no treino da manhã, com os restantes jogadores a serem avaliados até ao encontro.O FC Porto, líder do campeonato com os mesmos 18 pontos que o Sporting, mas menos um jogo, defronta na segunda-feira, às 20h00 horas, o Arouca, em 10.º, com oito, em partida que encerra a sétima jornada da I Liga, e que será arbitrada por Fábio Veríssmo, da AF Leiria. .FC Porto recua com providência cautelar e confirma presença em Arouca.William Gomes dá vitória ao FC Porto nos instantes finais do jogo de estreia na Liga Europa (veja o golo)