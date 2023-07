Transferência abortada. José Ángel Carmona chumba nos testes médicos

José Ángel Carmona, lateral direito do Sevilha que estava em Portugal para assinar contrato com o Sporting, chumbou nos testes médicos e a transferência foi abortada. O jogador ainda se vai submeter esta quarta-feira a nova bateria de exames, mas tudo indica que não será reforço dos leões.

De acordo com a imprensa desportiva, os exames feitos ao jogador espanhol detetarem um problema muscular no tendão da perna direita, lesão que terá sido contraída na época passada ao serviço do Elche (clube ao qual esteve cedido pelo Sevilha) num jogo frente ao Barcelona, em abril, que na altura obrigou o lateral a uma paragem de dois meses.

Este contratempo vai obrigar a SAD leonina a voltar ao mercado para contratar um defesa direito, pois Ricardo Esgaio é a única alternativa para o lugar, depois das saídas de Pedro Porro, ainda no mercado de janeiro, e de Bellerín, que estava cedido pelo Bétis,